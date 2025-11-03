építőiparÉVOSZmunkavédelem

Még mindig rengeteg a halálos baleset az építőiparban, negyedmilliárd forintnyi munkavédelmi bírságot szabtak ki a cégekre

Az építőipar továbbra is a halálos kimenetelű balesetekkel leginkább érintett ágazat Magyarországon. A hatályos szabályok nem kellő ismeretét jelzi, hogy 2024-ben a munkáltató által elkövetett súlyos szabálytalanságok miatt 417 esetben szabtak ki munkaügyi bírságot, több mint 533 millió forintot, amiből mintegy 250 millió forint az építőipari cégeket sújtotta – közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) hétfőn.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 12:25
Illusztráció Fotó: Kurucz Árpád
A magas kockázatokra, az elavult jogszabályi környezetre és a szemléletformálás szükségességére válaszul a szakszövetségben október 29-én megalakult a munkavédelmi tagozat, amelynek célja, hogy egységes és hatékony szakmai képviseletet biztosítson, és elősegítse a munkavédelmi kultúra átfogó fejlesztését az egész építőiparban. A tagozat alapítói hangsúlyozták, hogy a biztonságos munkakörnyezet nem költség, hanem a hatékonyság és a termelékenység növelésének, valamint a szakképzett munkaerő megtartásának alapvető feltétele.

építőipar
Gyakoriak a súlyos szabálytalanságok az építőiparban, a munkavédelmi szabályok be nem tartása veszélyezteti az ágazatban dolgozó munkások életét (képünk illusztráció)/Fotó: Kallus György

 

– A tagozat feladata lesz, hogy érdemi válaszokat adjon az ágazat szereplőinek közös kihívásaira: a látszat munkavédelem és látszat egészségvédelem felszámolása, a jó gyakorlatok megosztása és az egységes szakmai szemlélet kialakítása – olvasható az ÉVOSZ közleményében, melyet a távirati iroda ismertetett. Rámutattak, az új tagozat indulásként egy átfogó helyzetértékelés elkészítését tűzte ki célul, hogy pontos képet kapjon a munkavédelem aktuális állapotáról az építőiparban, a cégekkel szembeni kihívásairól, és a bevált gyakorlatokról.

A tagozat kiemelt stratégiai területei között említették például az oktatás és képzés fejlesztését, a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok terjesztését, a piacellenőrzés hatékonyságának javítását, valamint a tagok közötti folyamatos tapasztalatcserét. A tagozat kiemelt feladatának tekinti, hogy aktív szakmai párbeszédet folytasson a jogalkotókkal a gyakorlatiasabb és hatékonyabb szabályozás érdekében. A tagozat elnökének az alakuló ülésen a jelenlévők Bogos Csabát, a Q.P. Kereskedelmi Kft. / GAZEK ügyvezető igazgatóját választották meg – ismertette közleményében az ÉVOSZ.

