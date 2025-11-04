Rendkívüli

Túszejtéssel fenyegetőzött egy férfi a vonaton

Túszejtéssel fenyegetőzött egy férfi a vonaton

Egy 31 éves lett férfit vettek őrizetbe Ausztriában, miután túszejtéssel fenyegetőzött egy Bécsből Innsbruckba tartó vonaton.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 6:52
Ausztriában őrizetbe vettek egy lett állampolgárt, aki túszejtéssel fenyegetőzött egy Bécsből Innsbruckba tartó vonaton – közölte a rendőrség hétfő este.

Police are present at all entrances to Vienna Central Station in Vienna, Austria, on June 10, 2025 (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto). (Photo by Michael Nguyen / NurPhoto via AFP)
Illusztráció Fotó: Michael Nguyen / AFP

A salzburgi rendőrség szóvivője a dpa német hírügynökségnek elmondta, hogy a 31 éves férfi az út során azt mondta, túszokat ejt, ha rendőrök szállnak fel a vonatra. Amikor a vonat Salzburgban megállt, a különleges erők őrizetbe vették. 

Egy rendőr megsérült, amikor a férfi megpróbált ellenállni a letartóztatásnak

– tette hozzá a szóvivő.

A rendőrség szerint 

a férfinél nem volt fegyver.

Az eset csak néhány nappal azután történt, hogy több ember megsérült egy brit vonaton történt késeléses támadásban. Azóta egy 32 éves gyanúsítottat letartóztattak és vádat emeltek ellene.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

               
       
       
       

