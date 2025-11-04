Nyolcan szenvedtek életveszélyes sérüléseket az angliai vonatos késelés során

Shabana Mahmood megerősítette, hogy közvetlenül az incidens után a sürgősségi szolgálatok a terrorcselekmények esetén országosan használt rendőrségi kódot használva „Plato műveletnek” deklarálták egymás közötti kommunikációjukban a támadó elleni fellépést, de ezt nem sokkal később visszavonták.

A belügyminiszter a vizsgálatot irányító brit közlekedési rendőrség tájékoztatását megerősítve elmondta azt is, hogy jóllehet az incidens kivizsgálásába kezdetben a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is bekapcsolódott, de az eddigi vizsgálat alapján semmi jel nem utal arra, hogy az észak-angliai Doncaster városából Londonban tartó vonaton elkövetett támadás terrorcselekmény lett volna.