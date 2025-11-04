Nyolcan szenvedtek életveszélyes sérüléseket az angliai vonatos késelés során

A képviselőknek tartott első hivatalos tájékoztatásában Mahmood elmondta azt is, hogy a sürgősségi szolgálatok közötti kommunikáció korai szakaszában elhangzott a terrorcselekmények idején használatos kód, de ezt később visszavonták. A belügyi tárca vezetője megerősítette, hogy a támadás Cambridge-hez közeli helyszínéről tíz sebesültet szállítottak mentővel a Cambridge-i Egyetem kórházába, egy további sebesült nem sokkal később maga jelentkezett orvosi ellátásra.
A mentők által elszállított sérültek közül nyolcan életveszélyes állapotban voltak kórházi felvételük időpontjában. Három pácienst már hazaengedtek, a nyolc súlyos sérült azonban továbbra is kórházban van
– mondta hétfői parlamenti tájékoztatásában a brit belügyminiszter.