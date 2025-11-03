terrorizmusNeuköllndzsihadistamerénylet

Terrorizmussal gyanúsított férfit vettek őrizetbe Berlinben

Őrizetbe vettek egy férfit Berlinben, akit terrorcselekmény tervezésével gyanúsítanak – közölte vasárnap a német főváros ügyészsége.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 0:00
Képünk illusztráció – Brandenburg, Tauche Fotó: CHRISTOPHE GATEAU Forrás: DPA
A szombat este elfogott férfit a hatóságok súlyos, államellenes bűncselekmény előkészítésével gyanúsítják. Az ügyészség szóvivője szerint egy dzsihadista indíttatású merénylet kiterveléséről van szó.

Képünk illusztráció – Rendőrök állnak egy tauchei (Oder–Spree járás) ingatlan előtt
Képünk illusztráció – Rendőrök állnak egy tauchei (Oder–Spree járás) ingatlan előtt Fotó: CHRISTOPHE GATEAU / DPA

A berlini Neukölln városrészben végrehajtott művelet során a rendőrség különleges kommandós alakulatának (SEK) egységei is részt vettek. Az ügyészségi szóvivő szerint ennek során pokolgépkészítéshez alkalmas anyagokat is lefoglaltak.

Vasárnap este a berlini ügyészség arról számolt be, hogy a 22 éves szíriai férfit vizsgálati őrizetbe helyezték. A férfi egyik közösségimédia-platformján több alkalommal osztotta meg az Iszlám Állam dzsihadista szervezet propagandáját.

A berlini őrizetbe vétel ismételten azt mutatja, hogy a terrorizmus által jelentett veszély Németországban ugyan absztrakt, de mégis magas. A 2023 óta Németországban tartózkodó szíriai állampolgár tevékenységét, amely merénylet előkészítésére utalt, időben felismerték

 – mondta Alexander Dobrindt német belügyminiszter. A Bild című lap biztonsági forrásokra hivatkozva korábban azt közölte, hogy a 2023 óta Németországban tartózkodó, menekültstátussal rendelkező, szíriai származású férfi – akit a lap Abdalla R. néven azonosított – öngyilkos merényletet tervezett végrehajtani a német fővárosban.

Borítókép: Illusztráció – Brandenburg, Tauche (Fotó: AFP)

 

