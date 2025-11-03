Terrorizmussal gyanúsított férfit vettek őrizetbe Berlinben

A szombat este elfogott férfit a hatóságok súlyos, államellenes bűncselekmény előkészítésével gyanúsítják. Az ügyészség szóvivője szerint egy dzsihadista indíttatású merénylet kiterveléséről van szó.

Képünk illusztráció – Rendőrök állnak egy tauchei (Oder–Spree járás) ingatlan előtt Fotó: CHRISTOPHE GATEAU / DPA

A berlini Neukölln városrészben végrehajtott művelet során a rendőrség különleges kommandós alakulatának (SEK) egységei is részt vettek. Az ügyészségi szóvivő szerint ennek során pokolgépkészítéshez alkalmas anyagokat is lefoglaltak.

Vasárnap este a berlini ügyészség arról számolt be, hogy a 22 éves szíriai férfit vizsgálati őrizetbe helyezték. A férfi egyik közösségimédia-platformján több alkalommal osztotta meg az Iszlám Állam dzsihadista szervezet propagandáját.