Ezért javulhatott a magyar diákok teljesítménye

Majdnem minden évfolyamon, szinte az összes tárgyból javultak a diákok kompetenciái, amelyeket a megszokott módon a 4. és a 11. évfolyam között mértek – mondta lapunknak Szakos Enikő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürty István Tanárképző Karán (NKE NITK) működő Fináczy Ernő Oktatáskutató Központ vezetője. A szakértő szerint ennek egyik oka az, hogy időben már eléggé eltávolodtunk a Covid-járvány által okozott nehézségektől és annak következményeitől. A javuló tendencia másik oka pedig az lehet, hogy a diákok elkezdték megszokni a még viszonylag újnak tekinthető online digitális mérést, amelyre közben az iskolák is jobban fel tudtak készülni, kiismerve a lebonyolítás módszereit.

Az elmúlt évek stabillá váló tanévei miatt zárulhattak nagy sikerrel az idei felmérések

– szögezte le a központvezető.

Fontos, hogy az eredmények tükrében a pedagógus a saját munkáját is megvizsgálja, önreflexiót végezzen (Fotó: Ancsin Gábor)

Budapesten jobban megy a matek

Az eredmények területi eloszlásáról elmondta, hogy az előző évekhez hasonlók a különbségek. A nyugati vármegyék a nyelvi kompetenciák területén emelkednek ki, például erősebb a német vagy az angol nyelv, továbbá a budapesti eredmények is átlag felettiek az általános iskolai évfolyamokon matematikából vagy szövegértésből. – Ezek az országos összehasonlítások hasznosak nekünk, oktatáskutatóknak és az ágazat irányítóinak, mivel különböző fejlesztésekre ösztönözhetnek.

Az eredmények láttán lehet dönteni arról, hogy mely térségekben kell a pedagógusokat jobban megerősíteni vagy segítő-fejlesztő beavatkozást tervezni egy adott tankerületnél

– mutatott rá.

Szakos Enikő jelezte: az igazán nagy változásokat az egyén szintjén úgy lehet elérni, ha egy-egy diák eredményét valamennyi érintett (a tanuló maga, a szülők, az iskola és pedagógusai) figyeli, és komolyan veszik a kompetenciamérést. Főleg a tanárok szerepe jelentős ebben, hiszen elsősorban ők tudnak beavatkozni, ismerve a tanulók nehézségeit. Ők látják, hogy kinek van szüksége további korrepetálásokra, foglalkozásokra, kompetenciafejlesztő feladatokra vagy hogy mit kell jobban gyakorolni. – Ha egy iskolánál az országos szinttől jelentősen negatív irányba eltérő eredmények jönnek ki, akkor az igazgatónál is fel kell kapcsolnia a vészvillogónak, meg kell vizsgálnia, mi történhetett, és meg kell tennie a szükséges lépéseket – vélekedett a szakértő.