Nagyon aggódnak az amerikaiak a demokrácia állapota miatt

Az amerikaiak túlnyomó többsége szerint veszélyben van a demokrácia, de itt véget is ér az egyetértés. Ugyanis az emberek politikai meggyőződésüktől függően, azaz ellentétes módon értékelik a Capitolium egy évvel ezelőtti ostromát – derül ki a USA Today és a Suffolk University közös felméréséből. Az ezer regisztrált szavazót átfogó kutatást tavaly december 27–30-án végezték el vezetékes és mobiltelefonon, plusz-mínusz 3,1 százalékpontos hibaaránnyal. Tekintet nélkül a párthovatartozásra, a republikánusok, a demokraták és a függetlenek együttesen több mint nyolcvan százaléka aggódik az amerikai demokrácia jövője miatt.

Csakhogy az egyik fél úgy látja, hogy az ostromló tömeg alá akarta ásni a demokráciát, a másik fél pedig azt tartja, hogy éppen megőrizni akarta.

A demokraták 83 százaléka bűnözőknek nevezte a lázadókat, a republikánusok kétharmada szerint viszont a tömeg ugyan túl messze ment, de nem lépte át a határokat. Ez utóbbi párthoz tartozók 58 százaléka még annak ellenére is érvénytelennek tartja Joe Biden elnökválasztási győzelmét, hogy az ismételt szavazatszámlálások és vagy fél tucat állam igazolták a Donald Trump által hangoztatott csalást. Az amerikaiak megosztottak a tavaly január 6-i eseményeket kivizsgáló különleges alsóházi bizottság értékelésében is. Az 53 százalékos többség szerint a vizsgálat fontos a jövő demokráciájának szempontjából, 42 százalék viszont időpocsékolásnak tartja a procedúrát. Markánsabban megmutatkozik a különbség, ha a párthovatartozást is megnézzük.

A demokraták 88 százaléka fontosnak, a republikánusok 78 százaléka pedig érdektelennek tartja a bizottság munkáját.

Figyelemre méltó eredmény az is, hogy míg a válaszadók 19 százaléka szerint nem, addig 71 százalékuk szerint igenis meggyengült a demokrácia az Egyesült Államokban a négy évvel ezelőtti állapotokhoz képest.

Egy másik, a CBS News által végzett felmérés szerint az amerikaiak kétharmada szerint a Trump-hívek capitoliumi támadása a demokrácia elleni erőszakhullám előhírnöke volt. A válaszadók 28 százaléka úgy véli, hogy akár erőszakkal is meg lehet védeni egy választás eredményét.

A The Washington Post vizsgálódásának eredménye szerint pedig 34 százalék bizonyos esetekben jogosnak érzi a kormány elleni erőszakot.

Trump támogatóinak kétharmada komolyan gondolja, hogy Biden nem a törvényesen megválasztott elnöke az Egyesült Államoknak. A teljes minta válaszadóinak hatvan százaléka szerint Trumpnak súlyos felelőssége van a Capitolium megtámadásában, viszont a Post felmérésében Trump szavazóinak 83 százaléka úgy vélekedett, hogy támogatottjuknak nincs vagy elhanyagolható a felelőssége a kérdésben. A CBS pedig azt mutatta ki, hogy interjúalanyainak mindössze 26 százaléka akarja, hogy Trump 2024-ben újból ringbe szálljon az elnöki székért.

Borítókép: Az ikonikus fotón szereplő, QAnon-sámán néven ismert Jacob Chansley a Capitolium ostromának szimbólumává vált az Egyesült Államokban (Forrás: Saul Loeb)