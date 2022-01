Putyin: „Majdani módszereket alkalmaztak Kazahsztánban”

– Az országban helyreállt a rend, de a terroristák utáni hajsza még folytatódik – jelentette be hétfőn Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök, aki szerint országa terrortámadás áldozata lett. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig a 2014-es kelet-ukrajnai háborúra utalva közölte: az országban majdani módszereket alkalmaztak, amelyek célja egy sikeres puccskísérlet végrehajtása. Noha a nemzetbiztonsági bizottság tájékoztatása szerint a kazahsztáni helyzet stabilizálódni látszik, továbbra is zajlik a segítséget kérő magyarok evakuálása.

Rendben zajlik a Kazahsztánban rekedt magyarok evakuálása, a segítséget kérők már úton vannak Oroszországba, ahonnan majd a honvédség repülőgépe szállítja őket haza az esti órákban

– ismertette hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Aláhúzta, a közép-ázsiai térségre mindig is kiemelt figyelmet fordított a magyar kormány, hiszen „a régió biztonsága alapvetően meg tudja határozni az európai és a közép-európai biztonságot is”. A tárcavezető továbbá arról is beszámolt, hogy a közép-ázsiai ország hazánk stratégiai partnere, ezért Orbán Viktor miniszterelnök a nap folyamán beszélt Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnökkel, akit szolidaritásáról és részvétéről biztosított a halálos áldozatok miatt. Tokajev mellett Vlagyimir Putyin is a külföldi szélsőségeseket tette felelőssé a történtekért. Az orosz elnök hétfőn arról beszélt, Kazahsztán valódi fenyegetéssel néz szembe, és hozzátette:

majdani módszereket alkalmaztak az országban, amelyek célja egy sikeres puccs végrehajtása.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének rendkívüli ülésén vesz részt. Fotó: Alekszej Nyikolszkij / MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat

Putyin a 2014-es ukrajnai eseményekre utalt megjegyzésével, amely során megdöntötték Viktor Janukovics oroszbarát elnök vezetését. A kazah nemzetbiztonsági bizottság hétfő reggel ugyanakkor arról számolt be, stabilizálódott a helyzet az országban, a rendvédelmi erők felszámolták a terrorszervezetek műveleti központjait, amelyek miatt eszkalálódhattak a békésnek indult megmozdulások. A belügyminisztérium közleménye szerint hétfőig 7939 embert vettek őrizetbe. – Kazahsztán túlélte a puccskísérletet – fogalmazott Tokajev a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (KBSZSZ) online formában megrendezett találkozóján. Hozzátette: A fő csapás Almati városa ellen irányult, amelynek bukása előkészítette volna az utat a sűrűn lakott déli részek, majd az egész ország hatalomátvételéhez.

Kaszim-Zsomart Tokajev, Kazahsztán elnöke rendeletet írt alá, amely január 10-ét nemzeti gyásznappá nyilvánította az országban zajló zavargások áldozatainak emlékére

– áll a budapesti kazah nagykövetség lapunknak eljuttatott tájékoztatójában. A RIA Novosztyi orosz hírügynökség értesülései szerint a január 2-án békésnek indult, majd erőszakossá fajult tüntetések során mintegy kétezren sérültek meg, és a rendvédelmi erők tagjai közül többen – legkevesebb 17 személy – elhunytak. A civil áldozatok számának azonosítása még folyamatban van. Az államfő arról is beszélt, a zavargások hatalmas kárt okoztak országszerte: több mint száz bevásárlóközpontba és bankba hatoltak be a tüntetők, megostromolták a kormányzati épületeket és mintegy ötszáz rendőrségi autót gyújtottak fel. A károkat 2-3 millió dollárra becsülik.

A kazahsztáni események kapcsán Aljakszandr Lukasenka is felszólalt hétfőn, a belarusz elnök arra figyelmeztetett, ha a közép-ázsiai államok nem vonják le a tanulságot a zavargásokból, az események megismétlődhetnek, elsősorban Üzbegisztánban.

Az államfő a KBSZSZ ülésén elmondta, más posztszovjet közép-ázsiai országokban is vannak olyanok, akik veszélyesek az államok biztonságára nézve.

Az almati városháza lángoló épülete 2022. január 6-án. Fotó: Vlagyimir Tretyjakov / MTI/AP/NUR.KZ

Kedd reggel a Türk Államok Szervezetének külügyminiszterei tartanak rendkívüli videókonferenciát, amelyen Szijjártó Péter is részt vesz a szervezetben megfigyelői státussal rendelkező Magyarország képviseletében. Szintén kedden kezdi meg háromnapos kazahsztáni látogatását a KBSZSZ főtitkára, Stanislav Zas, aki többek közt tárgyal Tokajev elnökkel, valamint a békefenntartók parancsnokával Almatiban. Az országba 2030 katona vonult be és 250 harci eszközt telepítettek az államfő kérésére a múlt héten.

Borítókép: Kiégett autó a kazahsztáni Almatiban 2022. január 7-én. (Fotó: MTI/AP/Vaszilij Kresztyjanyinov)