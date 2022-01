Végleg eltűnhet az omikronnal a delta variáns

A szigetországban tavaly november végén azonosították az első omikron variánssal megfertőződött beteget, és az azóta eltelt alig másfél hónap leforgása alatt az első gócpontnak számító Londonban az új fertőzések mintegy 90 százalékát már ez – a korábbiaknál jóval fertőzőbb – változat okozza.

A mostani napi új fertőzöttek száma csaknem háromszorosa a tavaly január eleji szintnek, amely az akkori járványhullám csúcsát jelentette.

Pedig tavaly ilyenkor még csak a legidősebbek voltak beoltva, és ők is csak egy dózissal. Mára viszont a 12 év fölöttiek 83,6 százaléka megkapta a második oltást is, több mint hatvan százalék pedig a harmadik vakcinán is túl van. Az omikron mégis képes arra, hogy egy hét leforgása alatt egymillió embert megfertőzzön.

Az eddigi vizsgálatok szerint azért, mert az ismert vakcinák még a második dózis után sem tudják megakadályozni a fertőzést – részben azért, mert az omikron variánsban épp az a tüskefehérje rész módosult, amelyre ezeket a vakcinákat kihegyezték. Hathatós védelmet csak a harmadik dózis nyújt, ezért is szorgalmazza a brit kormány, hogy minden felnőtt lakos vegye fel a harmadik oltást is. Ugyanakkor a már bekövetkezett fertőzés hatására akár csak két vakcina dózis után is beindul a T sejtes immunválasz, amely segít elkerülni a súlyos megbetegedéseket. Ez lehet az egyik magyarázata annak, hogy a kórházba kerülők száma a sokkal több fertőzés mellett is jóval a tavaly januári szint alatt van.

Emellett egyre több jel utal arra, hogy az omikron az oltásoktól függetlenül kevésbé támadja meg a tüdőt, és így még az oltatlanokban is enyhébb lefolyású betegséget okoz. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy míg 2020/21 telén a kórházban kezeltek mintegy tíz százaléka szorult lélegeztetőgépre, addig 2021 decembere óta gyakorlatilag stagnál a lélegeztetett betegek száma, és nem követi a kórházba kerülők számának növekedését. A harmadik oltás fontosságát jelzi, hogy korábbi sajtóhírek szerint a lélegeztetett betegek nyolcvan-kilencven százaléka még nem kapta meg az újabb vakcinát.

Szintén jó hír, hogy míg a delta variánssal való megfertőződés nem véd az omikronnal szemben, az omikron olyan immunválaszt vált ki, amely a delta variáns ellen is védelmet nyújt. Ez pedig azt jelenti, hogy nem kell a két variáns okozta párhuzamos járványoktól tartani, és azt is, hogy idővel a veszélyesebb variáns végleg eltűnhet.

Mindezek fényében a brit kormány nem tervez újabb lezárásokat. Egyes modellek szerint egyébként ezzel már amúgy is elkéstek volna, mert napi 200 ezer körüli új esetszámnál már a lezárások sem tudnak érdemi változást hozni a fertőzés terjedésében. Ugyanakkor a fertőzések ilyen szintű növekedése nem húzódhat el hosszan, előbb-utóbb csökkenni kezdenek a számok. Egyes szakértők szerint Londonban ez már meg is kezdődött, vagy legalábbis nagyon közel van, ami azt jelenti, hogy az omikron hullám itt alig másfél hónap alatt tetőzött.

Enyhítés az oltottaknak. Péntek hajnaltól az Egyesült Királyságba belépőknek az utazás előtt már nem kell covid tesztet végezniük, és az érkezés utáni 48 órában a PCR teszt helyett elegendő az olcsóbb és otthon is elvégezhető gyorsteszt. További enyhítés, hogy mostantól az érkezés utáni teszteredményig sem kell karanténba vonulni. Mindez csak a „teljesen beoltottakra” vonatkozik. Ez a terminus jelenleg az EU által elfogadott két oltás felvételét jelenti, de februártól várhatóan a harmadik oltás is szükséges lesz a „teljes beoltottsághoz”, ami minden bizonnyal a beutazókra is kiterjed majd. Fontos tudni, hogy a brit egészségügy által biztosított ingyenes gyorstesztek utazási célra nem használhatók, azt akkreditált kereskedelmi szolgáltatóktól kell megrendelni, már az utazás előtt.