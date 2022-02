A francia elnök szerint fel kell készülni a harcok elhúzódására

Fel kell készülni az ukrajnai harcok elhúzódására

– figyelmeztetett Emmanuel Macron francia elnök szombaton a párizsi nemzetközi mezőgazdasági kiállításon és vásáron. A francia kormány tervet készít, hogy az ország rugalmasan tudja kezelni a háború gazdasági következményeit. Az elnök szerint a főbb exportágazatok közül a bor, a gabona és az állati takarmány kivitelére biztosan hatással lesz a konfliktus.

„A háború visszatért Európába”

– mondta Macron, aláhúzva, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egyoldalúan választotta a harcot.

Szakértők attól tartanak, hogy a nyugati szankciók, illetve a válaszul hozott orosz megtorló intézkedések jelentős fennakadásokat okoznak a kereskedelemben. Franciaország Oroszország kilencedik legnagyobb élelmiszeripari beszállítója. Ukrajnában több nagy francia csoport van jelen, elsősorban a tejiparban, valamint a gabona- és a vetőmagágazatban. Eközben egy francia katonai szóvivő bejelentette, hogy Franciaország védelmi célú katonai felszerelést küld Ukrajnába.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelt el hadműveletet az ukrajnai Donyec-medencében, miután a héten elismerte az ottani szakadárok által önkényesen kikiáltott két „népköztársaság” függetlenségét, azok pedig segítséget kértek Moszkvától. Putyin leszögezte, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadnak célpontokat, és a Moszkva-barát szakadárok is támadást indítottak az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök videókonferencia keretében vesz részt a világ iparilag legfejlettebb hét államát tömörítő csoport (G7) tagállamainak vezetőivel folytatott tanácskozáson a párizsi Elysée-palotában 2022. február 24-én (Fotó: MTI/AP/AFP pool/Ludovic Marin)