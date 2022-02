Antony Blinken: Elítéljük az észak-koreai rakétakilövéseket

A dél-koreai, az amerikai és a japán külügyminiszter szombaton felszólította Phenjant, hagyjon fel a térségben végzett destabilizációs tevékenységével és térjen vissza a tárgyalóasztalhoz, valamint tartsa tiszteletben az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) vonatkozó határozatait.

– Elítéljük az észak-koreai rakétakilövéseket és Észak-Korea törvénytelen rakétafejlesztési programját, amelyek egyértelműen megsértik az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait – szögezte le Antony Blinken amerikai külügyminiszter a hawaii Honoluluban, Jui Jong Csung dél-koreai és Hajasi Josimasza japán hivatali partnerével közösen tartott sajtótájékoztatóján. A találkozót nem sokkal azután rendezték, hogy

Észak-Korea januárban hét rakétakísérletből álló tesztsorozatot hajtott végre, amire 2017 óta nem volt példa.

A sajtótájékoztatón Jui Jong Csung szintén bírálta a phenjani műveleteket, és felszólította Észak-Koreát, szüntesse be őket. Blinken mindeközben nem zárta ki, hogy a phenjani vezetés az ukrán válság mélyülése közepette is folytatja a fellövéseket, ám hangsúlyozta: Washington e műveleteket más konfliktusok mellett sem hagyja figyelmen kívül, és erre jó példa az ügyben összehívott háromoldalú egyeztetés is.

A tárcavezetők közös közleményben kiálltak a Phenjannal való párbeszéd mellett, s felszólították Észak-Koreát, maradéktalanul tartsa be a nukleáris vagy ballisztikusrakéta-kísérleteket tiltó ENSZ-határozatokat. A tárgyalásokat követően a dél-koreai külügyminiszter külön is egyeztetett japán és amerikai hivatali partnereivel. Mindeközben a héten Mun Dzse In dél-koreai elnök arra figyelmeztetett, hogy

újabb válsághelyzet alakulhat ki a Koreai-félszigeten, ha Phenjan beváltja fenyegetéseit, és újra nagy hatótávolságú rakétákat tesztel.

ENSZ-szakértők február elején arról számoltak be, hogy Észak-Korea a BT határozatait megszegve folytatja nukleáris és ballisztikusrakéta-programjainak végrehajtását, egyebek között igyekszik növelni hasadóanyag-gyártási kapacitását.

Borítókép: Észak-koreai rakétakilövésről szóló tudósítás a szöuli főpályaudvaron 2022. január 30-án (Fotó: MTI/AP/Ahn Jung Dzsun)