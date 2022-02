Az amerikaiaknak új forgatókönyve van az orosz támadásra

Valójában mindig is a február 20-i ablak volt a lényeges – vélekedett Michael Kofman amerikai Oroszország-szakértő, megerősítve Joe Biden szavait, aki szerint az oroszok már a napokban megtámadhatják Ukrajnát. A szakember szerint a vasárnapi nap azért lesz kulcsfontosságú:

Mert hivatalosan ekkor ér véget az orosz hadgyakorlat Belaruszban. Ígéretük szerint a műveletek után egyetlen orosz katona sem marad az országban. Ha ezzel kapcsolatban hazudnak – az sokat elárul Moszkva valódi szándékairól. Ha viszont Belaruszból kivonulnak, az nemcsak őket igazolja, de az északi támadási irányt is bezárja. Ezen a napon ér véget a müncheni biztonságpolitikai konferencia, amelyen Kamala Harris amerikai alelnök, Antony Blinken külügyminiszter és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz. Akkorra időzíteni a csapást, mikor az Egyesült Államok második embere Európában van, Ukrajnáé pedig az országon kívül, olyan megalázás lenne, amely nem állna távol az orosz elnök ízlésétől. Ez a pekingi téli olimpia utolsó napja. Egyes spekulációk szerint Vlagyimir Putyin megígérte Hszi Csin-ping kínai államfőnek, hogy a sportesemény alatt nem indít offenzívát.

Miután február 16-án elmaradt a támadás, most a február 20-át kell tehát figyelni árgus szemekkel.

Az amerikai külügyminiszter már az orosz támadás forgatókönyvét is vázolta. Antony Blinken arról beszélt, hogy Moszkva egyelőre valamilyen ürügyet keres a támadásra, például egy állítólagos terrormerényletet, egy tömegsír felfedezését, civilek elleni dróntámadást, avagy vegyi fegyver valós vagy hamis bevetését. Washington már korábban is azt állította, hogy birtokába jutott olyan, be nem mutatott felvételeknek, amelyeken megrendezett támadás látható. Az amerikai diplomácia vezetője szerint ezt Moszkva feltehetően etnikai tisztogatásként vagy népirtásként tálalja, és az orosz kormány bejelenti, hogy meg kell védenie Ukrajnában az állampolgárait, illetve az orosz ajkú lakosokat. Ezután kezdődik majd a támadás.

Az orosz–ukrán egyesített ellenőrző és koordináló központ (JCCC) tagjai egy tüzérségi lövedék által okozott krátert vizsgálnak egy megrongálódott lakóház közelében a kelet-ukrajnai Luhanszk megyében fekvő Vrubivka közelében 2022. február 17-én (Fotó: Vadim Ghirda)

Orosz rakéták és bombák hullanak majd Ukrajnára, elvágják a távközlést, kibertámadások bénítják meg a kulcsfontosságú ukrajnai intézményeket

– idézte az MTI Blinkent. A külügyminiszter szerint ezután indulnak meg a katonák és a harckocsik az azonosított kulcsfontosságú célpontok felé, beleértve Kijevet is.

Az, hogy az oroszok az ukrán fővárost is fenyegetnék, a legrosszabb és legvalószínűtlenebb forgatókönyvek közé tartozik. Szakértők abban jobbára egyetértenek, hogy egy esetleges invázió is a keleti területekre korlátozódna.

Közben a brit védelmi minisztérium Twitter-fiókján már egy térképet is közölt, szerintük hogyan nézne ki az orosz hadművelet.

Válaszában Szergej Versinyin orosz külügyminiszter-helyettes bírálta a Blinken által felvázolt, mélységesen kiábrándító forgatókönyvet. – Csak a feszültséget növeli – jelentette ki, sajnálkozását fejezve ki, hogy Moszkva kijelentéseit nem veszik figyelembe.

– Nagyon komoly párbeszédre készek vagyunk, de kirakattárgyalásra nem

– szögezte le az orosz politikus.

Borítókép: Antony Blinken amerikai külügyminiszter (jobbra) és Linda Thomas-Greenfield, az Egyesült Államok új ENSZ-nagykövete az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén világszervezet New York-i székházában 2022. február 17-én (Fotó: MTI/AP/Richard Drew)