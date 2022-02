„Generációnk legveszélyesebb biztonsági kihívásával állunk szemben”

– Generációnk legveszélyesebb kihívásával állunk szemben az európai biztonság szempontjából, nagyra becsült partnerünk, Ukrajnát továbbra is közvetlenül fenyegeti Oroszország – jelentette ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a szerdai videóüzenetében, a szervezet jövőbeli stratégiai koncepciójáról szóló hágai konferencián. A NATO-főtitkár elmondta: a szövetségesek egységesen, teljes mértékben támogatják Ukrajna területi integritását a nemzetközileg elismert határain belül, és továbbra is politikai, gyakorlati és pénzügyi támogatást nyújtanak Kijevnek. Mint fogalmazott: mindezt annak érdekében teszik, hogy segítsék az országot a védelmi képességei kiépítésében, a honvédelmi és biztonsági intézmények modernizálásában, valamint azért, hogy megerősítsék az ENSZ alapokmányában is rögzített jogát az önvédelemhez. Stoltenberg hangsúlyozta:

ennek a válságnak nagy a tétje, a konfliktus valós. Oroszország erőszakot alkalmaz, nemcsak azért, hogy átrajzolja a határokat Európában, hanem azért is, hogy átrendezze az egész globális biztonsági szerkezetet.

„Moszkva megkérdőjelezi a biztonság alapvető elveit, és a NATO jogát arra, hogy megvédje szövetségeseit” – fogalmazott. Mint mondta, Moszkva nemcsak Grúziától és Ukrajnától, hanem Finnországtól és Svédországtól is megtagadná azt a jogot, hogy saját maguk válasszák meg biztonsági szövetségüket. Stoltenberg leszögezte: a NATO szorosan együttműködik az EU-val az Oroszország elleni szankciók koordinálásában. „A NATO jelentősen megnövelte katonai jelenlétét a keleti szárnyon, és készek vagyunk még többet tenni”– zárta videón közvetített beszédét a főtitkár. Mark Rutte holland kormányfő a konferenciát megnyitó beszédében kiemelte: „2014-ben mindannyian tanúi voltunk a Krím megszállásának, és most Oroszország megmutatta, hogy kész további agresszív lépéseket tenni”. Hozzáfűzte:

ez elfogadhatatlan, mert fenyegeti Ukrajnát, valamint az európai és a nemzetközi biztonságot.

A holland politikus úgy vélekedett, hogy „az orosz vezetés meg akarja fordítani az idő kerekét, és megtagadná a szuverén nemzetek jogát, hogy a saját útjukat válasszák”. Hangsúlyozta: a NATO egységes erő, szövetség, „nem léteznek régi vagy új, keleti vagy nyugati, első vagy másodosztályú tagjai”. A transzatlanti katonai társulás a kollektív védelmünk sarokköve, és biztonságpolitikánk alapja – szögezte le a holland kormányfő.

