Az EU elfogadta az Oroszországot sújtó célzott szankciókat

Az Európai Unió célzott szankciós csomagot fogadott el válaszul arra, hogy Oroszország elismerte a két délkelet-ukrajnai szakadár terület, Donyeck és Luhanszk függetlenségét, és csapatokat küld a térségbe – közölte az uniós tanács szerdán. A szankciós kereten belül az EU kiterjesztette a korlátozó intézkedések hatályát az Orosz Állami Duma mind a 351 tagjára, akik február 15-én megszavazták Vlagyimir Putyin orosz elnök felhatalmazását Donyeck és Luhanszk függetlenségének elismerésére.

Az EU célzott korlátozó intézkedéseket vezet be további 27, magas rangú orosz személlyel és szervezettel szemben, aki, illetve amely szerepet játszott Ukrajna területi egységének, önállóságának és függetlenségének aláásásában vagy veszélyeztetésében.

Idetartoznak olyan döntéshozók, mint például orosz kormánytagok, akik részt vettek a jogellenes döntésekben, bankok és üzletemberek, akik pénzügyileg támogatták az orosz hadműveleteket a szakadár területeken, valamint magas rangú katonatisztek, akik szerepet játszottak az inváziós és destabilizációs műveletekben – közölték. A korlátozó intézkedések vagyoni eszközök befagyasztását, valamint pénzeszközöknek a jegyzékbe vettek rendelkezésére bocsátása tilalmát foglalják magukban. A jegyzékbe vett személyekre ezenkívül uniós beutazási tilalom is vonatkozik. A szankciók korlátozzák továbbá a donyecki és a luhanszki területekkel fennálló gazdasági kapcsolatokat annak biztosítására, hogy – az uniós megfogalmazás szerint – a felelősök egyértelműen érezzék jogellenes és agresszív cselekedeteik gazdasági következményeit. Importtilalmat rendelt el az EU a két szakadár területről származó árukra, kereskedelmi és beruházási korlátozásokat vezet be bizonyos gazdasági ágazatok esetében, megtiltja idegenforgalmi szolgáltatások nyújtását, valamint bevezeti bizonyos áruk és technológiák exporttilalmát is. Az uniós tanács úgy határozott továbbá, hogy ágazati tilalmat vezet be Oroszország, a kormánya és az orosz központi bank finanszírozására. Az intézkedés azt kívánja megakadályozni, hogy az orosz állam és kormány hozzáférjen az EU tőke- és pénzügyi piacaihoz, szolgáltatásaihoz, illetve akadályozni kívánja ezzel a helyzet elmérgesedését szolgáló és agresszív politikák finanszírozását.

Az EU készen áll arra, hogy szükség esetén gyorsan, szélesebb körű politikai és gazdasági szankciókat fogadjon el

– fogalmaztak.

Az uniós tanács közleményében leszögezte: az EU felszólítja Oroszországot, hogy vonja vissza az érintett területek függetlenségének elismerését, tartsa be kötelezettségvállalásait, a nemzetközi jogot, és térjen vissza a normandiai formátum, valamint az EBESZ-en belüli háromoldalú kapcsolattartó csoport megbeszéléseihez. Az EU felszólította továbbá a többi államot, hogy ne kövesse Oroszország jogellenes döntését, és ne ismerje el az érintett területek kikiáltott függetlenségét. Az Ukrajna területi egységének megsértése miatt hozott uniós korlátozó intézkedések a szerdai határozattal 555 emberre és 52 szervezetre vonatkoznak.

Borítókép: Orosz T–72B3 harckocsik hadgyakorlaton a dél-oroszországi Rosztovi területen lévő Kadamovszkij gyakorlótéren 2022. január 12-én (Fotó: MTI/AP)