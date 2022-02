Lapozó: Spanyolországban harminc százalékkal nőtt az illegális bevándorlók száma tavaly januárhoz képest

A vadászat ellen tüntettek a spanyol nagyvárosokban

A vadászat elleni megmozdulást a NAC Platform (Nem a Vadászatra) hívta össze az ország negyven helyszínén. A demonstráció egybeesett az agarászidény végével. Az agár az egyik olyan kutyafajta, mely a leginkább szenved a vadászati tevékenység következményeitől. A szezon végével a legtöbbjüket elhagyják vagy fejbe lövik. A legtöbb tragédiát Andalúziában és Kasztília-La Manchában regisztrálják. A kétszáz egyesületet tömörítő szervezet tizenegyedik éve rendezi meg a tüntetést, melyen a vadászat és a kutyák e célból történő kizsákmányolásának beszüntetését követelik. A mostani megmozduláson felhívták a figyelmet az új állatvédelmi törvény előírásainak betartására is, mely kimondja, hogy az állatok nem tárgyak, hanem érző lények, és joguk van a védelemhez. A platform szerint a vadászati ágazat fittyet hány az új előírásokra, és eszükben sincs betartani azokat. A szervezet tüntetői transzparenseiken követelték a kutyás vadászat betiltását és az állatvédelmi törvény mielőbbi teljes elfogadását. Szerintük a vadászat nemcsak az állatokra, hanem az emberekre is veszélyes: statisztikák szerint az elmúlt 14 évben 63-an meghaltak, közel félezren pedig megsérültek a vadászati szezonban, köztük nemcsak a tevékenységet végzők, hanem kirándulók, kerékpárosok is, akik véletlenül vadászati területre tévedtek.

Forrás: Eldiario.es

Biztonsági garanciákat kér Oroszország Finnországtól

Az orosz külügyminiszter a helsinki orosz nagykövetségen keresztül levelet küldött a finn külügynek, számolt be róla a TASZ orosz hírügynökség. Szergej Lavrov a térséget érintő biztonsági garanciákkal kapcsolatban írt finn kollégájának. A hírt maga a finn külügyminiszter is megerősítette. Pekka Haavisto azt nyilatkozta, hogy az írás az egész európai biztonsági helyzetre és néhány, Finnország számára is fontos EBESZ-elvre vonatkozik. A Finn Külpolitikai Intézet Oroszország-szakértője pozitív fejleménynek tartja a levelet. Arkady Moshes szerint Moszkva minden EBESZ-országnak küldeni fog ilyen üzenetet, és amíg az országok felkészülnek a válaszaikra, addig nem valószínű, hogy Ukrajnában eszkalálódna a helyzet. Ez a levél inkább párbeszédre történő meghívásnak tűnik, semmint ultimátumnak, aminek Oroszország decemberi követeléseit lehetett értelmezni.

Forrás: Yle

Spanyolországban harminc százalékkal nőtt az illegális bevándorlók száma tavaly januárhoz képest

A belügyminisztérium statisztikája szerint az év első hónapjában 4202 migráns ért partot az ország valamelyik részén, ami 30,6 százalékkal több a tavaly januári adatoknál. A legtöbben a tengeren érkeztek, mindössze 155 csónakba zsúfolódva. A szabálytalanul érkező afrikai bevándorlók nagy része a Kanári-szigetekre koncentrálódott, ott kötött ki közel 3200 ember, amivel szintén megdőlt egy rekord: tavaly januárhoz képest 54 százalékkal több ember ért partot a szigetek valamelyik kikötőjében. Nőtt a bevándorlási arány a félszigeten és a Baleár-szigeteken is, együttesen 12 százalékkal. Egyetlen régió regisztrált csökkenő adatokat 2022 januárjában: Ceutában a mérleg szerint mindössze 19-en kötöttek ki, szemben a tavalyi 35 fővel.

Forrás: Cope.es

Borítókép: Spanyol határ (Fotó: EPA/Brais Lorenzo)