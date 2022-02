Lapozó: Üzent Putyinnak Ukrajna legnagyobb LMBTQ-közössége

Svédország nem utasít ki migránsokat Ukrajnába, de menedékjogi kérelmeket sem fogad

A svéd migrációs hivatal úgy döntött, hogy azonnali hatállyal felfüggeszti a kiutasítási határozatok végrehajtását Ukrajnába az országban dúló háború miatt. Ez azt jelenti, hogy Stockholm – egyelőre konkrét időpont nélkül – senkit sem toloncol vissza a háború sújtotta országba. A hivatal továbbra is figyeli és elemzi a helyzetet, ugyanakkor azt is kijelentették, hogy a hatóság nem foglalkozik az ukrajnai menedékkérők ügyével. Tavaly tovább emelkedett az elsősorban Európán kívülről érkező migránsok száma, így a svéd miniszterelnök kijelentette, Stockholm nem fogadja be a tömegesen érkező ukrán menekülteket. Magdalena Andersson miniszterelnök hozzátette, most más uniós országokon van a sor.

Forrás: Fria Tider, Dagens Nyheter