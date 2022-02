Marine Le Pen talán el sem indulhat az elnökválasztáson

Jobboldali riválisa, Éric Zemmour publicista vasárnap a CNews hírtelevízióban úgy vélte, hogy nagyon is lehetséges, hogy neki sem lesz meg időben a szükséges ötszáz támogatói aláírás. A baloldalról is többen jelezték, hogy hasonló helyzetben vannak, köztük a felmérések szerint az első fordulóban tíz százalékra mért radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon is.

Emmanuel Macronon kívül öten kapták meg eddig az ötszáz támogatói aláírást: Valérie Pécresse, a jobbközép Köztársaságiak jelöltje, a szocialista Anne Hidalgo, a szélsőbaloldali Nathalie Arthaud, a kommunista Fabien Roussel és a független Jean Lassalle.

Az alkotmánytanács hetente kétszer, kedden és csütörtökön teszi közzé a jelöltek által eddig benyújtott és elfogadott támogatói aláírások számát.

Borítókép: Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés vezetője és elnökjelöltje beszédet mond kampányrendezvényén a franciaországi Vienne-ben 2022. február 18-án. (Fotó: MTI/AP/Laurent Cipriani)