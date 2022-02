NATO: Moszkva folytatja csapatösszevonását az ukrán határon

A NATO ez idáig nem tapasztalta a feszültség csökkenését Ukrajna környékén annak ellenére, hogy Oroszország nemrégiben a határ közelében állomásozó csapatainak visszavonását jelentette be – közölte a NATO főtitkára szerdán Brüsszelben. Jens Stoltenberg a NATO-tagországok védelmi minisztereinek szerdán kezdődő kétnapos tanácskozására érkezve hangsúlyozta: az orosz bejelentéssel ellentétben úgy tűnik, hogy Oroszország folytatja a katonai tevékenységet, erősíti jelenlétét az Ukrajnával közös határán.

Amit látunk, az az, hogy Oroszország növelte a csapatok számát, és újabb csapatok vannak úton az ukrán határ felé – mondta.

„Oroszország minden figyelmeztetés nélkül megtámadhatja Ukrajnát, az ahhoz szükséges katonai képességek, köztük több mint 100 ezer katona a helyükön vannak” – figyelmeztetett. A NATO továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet, és diplomáciai megoldást szorgalmaz a helyzet megoldására – mondta. „Moszkvától hallottuk, hogy hajlandó folytatni a diplomáciai erőfeszítéseket, Oroszországnak ugyanakkor további lépést is tennie kell: ki kell vonnia erőit a térségből és enyhítenie kell a feszültséget. Valódi és tartós kivonulást akarunk látni, nem csak a csapatok szakadatlan mozgását. Készek vagyunk együttműködni Oroszországgal, de felkészülünk a legrosszabbra is” – tette hozzá a NATO főtitkára. Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter érkezésekor hangsúlyozta: az Egyesült Államok továbbra is szilárdan támogatja a NATO-t és a szövetségeseket.

Biztosíthatom önöket arról, hogy Washington elkötelezettsége a NATO-t alapító egyezmény központi elemének számító, a kollektív védelem elvét rögzítő 5. cikkhez továbbra is rendíthetetlen marad

– fogalmazott.

Borítókép: műholdfelvétel harckocsikról és katonai járművekről egy gyakorlótéren az oroszországi Voronyezs közelében lévő Pogonovóban 2022. január 26-án (Fotó: MTI/AP/Maxar Technologies)