Nekimentek Soros kedvenc miniszterelnökének a Telex kommentelői

Nem nyerte el saját olvasói tetszését a Telex február 15-i, Trudeau befagyasztaná a kamionos tüntetők bankszámláit című cikke. Az írásban azzal foglalkoztak, hogy a kanadai liberális miniszterelnök egy veszélyhelyzeti törvény segítségével akarja a kamionos tüntetéseket visszaszorítani. Ez többek között több eszközt adna a rendőrség kezébe a tüntetők őrizetbe vételére és megbírságolására. Ennyire hisznek a liberálisok a véleménynyilvánítás szabadságában… Bár az erőszakba torkolló Black Lives Matter-tüntetések ellen nemhogy nem léptek fel, még Trudeau is fél térdre ereszkedett. Most pedig a tiltakozó választópolgárokat akarja térdre kényszeríteni – számolt be róla a Tűzfalcsoport.

Sokaknál az verhette ki a biztosítékot, hogy a miniszterelnök-helyettes bejelentette: a bankok bírósági végzés nélkül is befagyaszthatják a tüntetésekben érintett személyek számláit, sőt gépjármű-biztosításukat is felfüggeszthetik. A hírről beszámolt a Telex is, azonban olvasóiktól nem azt a reakciót kapták, amit feltehetőleg vártak volna.

A cikk balul sült el, ugyanis a kommentszekcióban az emberek szidták a döntés miatt a kanadai miniszterelnököt, lépését diktatórikusnak nevezve, hozzátéve, hogy hiába fenyegeti választott vezetőként a választóit, mivel liberális, ezért biztosan nem fogják kritizálni.

Egy olvasó még azt is megjegyezte, ha nem említenék, hogy Kanadáról van szó, akkor nyugodtan hihetnénk azt is, hogy Oroszországban vagy Kínában történik a dolog. Egyúttal a kommentek alapján az is megfigyelhető, hogy beérett a baloldal oltásellenes hergelése, hiszen az emberek az oltásellenes kamionosok mellett álltak ki.

Trudeau jó viszonyt ápol Sorossal

A kanadai miniszterelnök és Soros meghitt, közös képe 2016-ban készült a davosi Világgazdasági Fórumon. A Financial Post beszámolója szerint Trudeau előadása után, melyben a sokszínűség szerepét hangsúlyozta, egy újságíró azt firtató kérdésére, mit gondolt a beszélgetésről, a magyar származású milliárdos spekuláns azt mondta: „Kedvelem őt.”

Egy korábbi cikkben arról is beszámolt a portál, hogy a kanadai kormányban számtalan olyan kormánytag dolgozik, akik Soroshoz és az általa irányított hálózathoz köthetőek. Erről itt olvashatnak bővebben.

Elcsalt választással nyert Trudeau?

Az Elections Canada, a kanadai választási ügynökség jelentése szerint Soros segíthette győzelemre 2015-ben Justin Trudeau-t és a liberálisokat. A parlament alá rendelt, de attól függetlenként működő testület megállapította, hogy a kanadai választást érdemben befolyásolták olyan civil szervezetek, amelyek pénzt csatornáztak be a korábbi konzervatív kormány megbuktatására. Nincs új a nap alatt, most is erre készülhetnek a Soros-hálózathoz tartozó álcivil szervezetek hazánkban is.

A jelentés azt is kimondta, hogy a civilek megsértették a kanadai választási törvényt, ugyanis a választást megelőzően előtt 55-ről 114-re duzzasztották fel azon regisztrált szervezetek számát, amelyeken keresztül finanszírozták a liberálisokat támogató civil szervezeteket. A legnagyobb támogató a Soroshoz köthető Tides Foundation volt, amely mintegy másfél millió amerikai dollárt utalt amerikai forrásokból a kanadai kampány befolyásolására, olyan civil szervezeteken keresztül, mint például a Leadnow, amely a pénzek elosztásának központi szereplője volt. Az akciók 29 parlamenti választókörzetet céloztak hagyományos konzervatív területeken. A Leadnow jelentése szerint akciójuk kiugróan sikeres volt, mert nemcsak 25 kerületben tudták a konzervatív jelöltet legyőzni, hanem egy kivétellel olyan jelölt került a képviselői székbe, akit ők támogattak.

A kampány külföldi finanszírozása Kanadában törvényellenes, a létrehozott civil szervezetekkel viszont kijátszották a szabályokat. Az egyik konzervatív szenátor arra hívta fel a figyelmet, hogy egy kanadai állampolgár csupán 1550 dollárt adományozhat egy pártnak, azonban, ha egy harmadik félnek juttat pénzt, azt felső korlát nélkül megteheti.

A Telex mögött is Soros szövetségese áll

A Telexet finanszírozó cseh oligarcha, Zdenek Bakala életútja számos ponton köthető a Soros-hálózathoz.Többek között ő kezdeményezte a 2012-ben útjára indított The Aspen Institute Central Europe nevű, Soros-közeli, prágai székhelyű politikai intézet megnyitását, amelyet saját alapítványa is finanszíroz.

Zdenek Bakala és Soros György együtt vettek részt a Soros-birodalom szervezetének, a Pasosnak (Policy Associationfor an Open Society) egy Prágában tartott konferenciáján. A rendezvényen a cseh milliárdos elmondta, hogy „pénzt adni egyszerű dolog”. Úgyhogy így is tett, adománnyal szállt be a magyarországi baloldali sajtó támogatásába.

Bakala még 2020 szeptemberében (a Telex startja előtt) jelezte, hogy körülbelül hetvenmillió forinttal támogatja az Indextől távozó újságírók új lapjának beindítását. A cseh üzletember a magyar sajtópiacon nem teljesen ismeretlen, hiszen a baloldali 24.hu-t birtokló Centrál Médiacsoportban is előkerült már a neve még 2014-ben.

