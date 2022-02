Nincs amerikai megegyezés az Oroszország elleni szankciókról

Az Egyesült Államok szenátusa és kormánya megosztott az Oroszország ellen támadás esetén kivethető szankciók ügyében – írja az AP hírügynökség. A szenátus hétfői tanácskozását követően világossá vált, hogy a demokrata és republikánus delegáltak másképp gondolkoznak a lehetséges büntetőintézkedésekről, ami el is lehetetlenítheti a kongresszus érdemi döntéshozatalát Oroszország ügyében.

Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója hétfőn tájékoztatta az amerikai törvényhozást a jelenlegi helyzetről, ezt követően több szenátor is arról beszélt az AP-nek, hogy bár ők nem tudnak megegyezni a szankciók időzítésében és tárgyában, az amerikai adminisztrációnak minden törvényes lehetősége megvan azok kivetésére kongresszusi hozzájárulás nélkül is.

Joe Biden elnök ennek megfelelően önállóan is elrendelhet olyan büntetőintézkedéseket, amelyek több képviselő szerint „keresztülvágnák Oroszország gazdaságát”.

Ezek a USA Today cikke szerint lehetnek nagyon komoly kereskedelmi-gazdasági korlátozások – Oroszország amerikai dollárhoz való hozzáférésének blokkolása; exporttilalom, amivel Oroszország nem tudna modern technológiai termékekhez jutni; Oroszország törlése a nemzetközi pénzátutalásoknál használt SWIFT rendszerből –, Németország együttműködésével blokkolhatják az Északi Áramlat 2 gázvezeték használatbavételét, de irányulhatnak Vlagyimir Putyin orosz elnök és közvetlen kapcsolatai ellen is – például blokkolhatnák amerikai ingatlanvásárlásaikat.

Bob Menendez, a szenátus külügyi bizottságának elnöke elmondta: „Vagy elfogadunk egy szankciós csomagot, vagy legalább hangsúlyozzuk a szenátus támogatását Ukrajna felé.” Jim Risch republikánus szenátor szerint egy ilyen, jogi kötőerővel nem bíró határozatnak is kellő súlya lenne, és „komoly üzenetet hordozna”. A szenátus és az adminisztráció évek óta komolyan támogatja Ukrajnát, emelte ki több törvényhozó a hétfői ülés után. Ezt hangsúlyozta Antony Blinken külügyminiszter Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel folytatott telefonbeszélgetésében is, valamint hozzátette: továbbra is a helyzet békés rendezése az elsődleges az Egyesült Államok számára, azonban bármilyen orosz katonai akcióra „gyors, koordinált és erőteljes választ” adnak.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök beszél a washingtoni Fehér Házban 2022. február 9-én (Fotó: MTI/AP/Patrick Semansky)