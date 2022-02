Szlovákia befogadna NATO-csapatokat, a lakosság nem örül

– Ha Szlovákia és Európa biztonsága érdekében szükséges lesz a NATO hadi kapacitásának megerősítése keleti határunkon, akkor Szlovákia megteszi ezt – jelentette ki Eduard Heger szlovák miniszterelnök hétfő délután közösségi oldalán. – A NATO-ban érvényes az egy mindenkiért, mindenki egyért elve, ez az európai béke garanciája – állapította meg Heger. Az uniós ügyekkel foglalkozó Euractiv hírportál megjegyzi: a miniszterelnök sokáig hallgatott a NATO-csapatok befogadásáról, ami annak a jele, hogy komoly viták vannak erről a négypárti kormányban, illetve a kormány és az ellenzék között.

Az orosz–ukrán feszültség miatt a NATO ezer-ezer fős kontingenst küldene Romániába, Bulgáriába, Magyarországra és Szlovákiába. Benkő Tibor honvédelmi miniszter a lapunknak adott keddi interjúban közölte: állandó amerikai katonai erőt nem szükséges most hazánkba telepíteni. – Azokat a NATO- vagy kétoldalú hadgyakorlatokat azonban folytatjuk, amelyeket eddig is megtartottunk Magyarországon. Egyébként most is tartózkodik hazánkban amerikai repülőgép és személyzet is, folynak a kiképzések és a felkészítések – közölte.