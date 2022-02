Vasfüggönyt eresztene le Putyin Kelet-Európára?

Az új nemzetközi rend és az orosz–ukrán konfliktus volt a fő téma a Danube Institute konzervatív agytröszt hétfőn Budapesten megrendezett, „The Return and Transformation of Geopolitics” című nemzetközi biztonságpolitikai konferenciáján, amelyen lapunk is részt vett. Az elmúlt harminc évben, a hidegháború vége óta a nemzetközi rendszer jelentős változáson ment keresztül: felbomlott a Szovjetunió, az Egyesült Államok hegemón hatalommá vált, megnövekedett a Vlagyimir Putyin vezette Oroszország, valamint Kína szerepe – sorolta John O’Sullivan, az intézet elnöke a fontosabb változásokat, hozzátéve, hogy a brexitről sem szabad megfeledkezni. Az esemény központjában ugyanakkor a kelet-európai helyzet állt.

– Oroszország agresszív hatalom

– szögezte le a lengyel származású Marek Matraszek, a CEC Group közép-európai tanácsadó cég elnöke, aki szerint az ukrán válság az európai biztonságot is veszélyezteti.