Volodimir Zelenszkij: Ukrajna nem adja fel területeit

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddre virradóan videóüzenetben fordult az ukránokhoz, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette a Donyec-medencei szakadár népköztársaságok Ukrajnától való függetlenségének elismerését.

Amint változást látunk a helyzetben, amint a kockázatok növekedését látjuk, mindazt tudatni fogjuk. Most nincs ok a kaotikus cselekvésre, mindent megteszünk, hogy ez a jövőben is így maradjon

– hangoztatta az államfő. Hangsúlyozta, hogy Kijev elkötelezett a helyzet békés, diplomáciai úton történő rendezése mellett. – Csakis ezt az utat követjük – emelte ki.

Zelenszkij leszögezte egyúttal, hogy Ukrajna nem adja fel területeit.

– A saját földünkön vagyunk, nem félünk senkitől és semmitől, nem tartozunk senkinek semmivel, és nem is adunk senkinek semmit, és ebben biztosak vagyunk. Mert nem 2014 februárja van, hanem 2022 februárja. Más ország, más hadsereg, de ugyanaz a cél: a béke, Ukrajna békéje – fogalmazott az elnök, utalva arra, hogy 2014-ben csatolta el Oroszország Ukrajnától önhatalmúlag a Krím félszigetet, majd robbantotta ki a fegyveres konfliktust a Donyec-medencében. Egy ország, amely nyolc éve támogatja a háborút, nem tudja fenntartani a békét, ahogy állítja – jelentette ki az államfő.