Belgrádból Újvidékre utazik Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics

Alekszandar Vucsics és Orbán Viktor a Sólyom – szerbül Soko (ejtsd: szokó) – nevet viselő gyorsvonatra a belgrádi központi pályaudvaron száll majd fel. Együtt utaznak Újvidékre. A gyorsvasút szóban forgó szakasza a múlt év végén készült el, azt követően egy tesztidőszak következett, amelynek során többször is sebességrekordok dőltek meg. A vonatok óránként átlagosan mintegy 200 kilométeres sebességgel közlekednek, Belgrád és a tartományi székváros közötti utat 28-35 perc alatt teszik meg. A szóban forgó szakasz megépítése 2017-ben kezdődött és 935 millió dollárba került. A Belgrád és Ópázova közötti szakasz megépítése során a kínai Eximbank volt a hitelező, a kivitelező pedig a China Railway Internationaal és a China Railway Construction Corporation Limited. Az Ópázova és Újvidék közötti szakaszt orosz hitelből orosz kivitelező építette meg. Korszerű, 314 férőhelyes, Stadler típusú szerelvényeket vásároltak, azok közlekednek majd a gyorsvasúton.

Tomiszlav Momirovics közlekedési miniszter a napokban jelentette be, hogy aki Belgrádtól Újvidékig szeretne utazni a Sólyommal, a promóciós időszakban mindössze 300 dinárt (mintegy 900 forint) kell fizetnie a jegyért. A hétévesnél fiatalabb gyerekek pedig szülői kísérettel ingyen utazhatnak. Mindkét városból naponta 18 járat indul. Az első 05.25-kor Belgrádból, 05.28-kor pedig Újvidékről. Az utolsó járat 22.02-kor indul Újvidékről és 22.20-kor Belgrádból.

Szerbiában jó tempóban épül a Belgrád–Budapest vasútvonalnak az Újvidéktől a kelebiai határátkelőig terjedő szakasza is. 184 kilométeres további szakaszon is gyorsvasút létesül. A szerb fél a szükséges eszközöket kedvező feltételekkel folyósított kínai hitelből biztosította. A munkálatok tervezett értéke 1,2 milliárd dollár. A szerződések alapján három év alatt be is kell fejezni. A korábban közölt információk szerint összesen mintegy négymilliárd euróba kerül a Belgrád–Budapest vasútvonal kiépítése.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök a szerbiai Horgoson, a Szeged–Szabadka vasútvonal felújításindító ünnepsége előtt 2021. október 18-án. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)