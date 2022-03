Összefog Porosenko és Zelenszkij az orosz agresszió ellen

Petro Porosenko volt ukrán államfő, jelenlegi ellenzéki vezető pénteken bejelentette: megállapodott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel abban, hogy átmenetileg félreteszik politikai csatározásaikat, és „egységfrontként lépnek fel az Ukrajnát ért orosz agresszióval szemben”. Porosenko ezt a Facebookon közölte az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint. A jelenleg az Európai Szolidaritás nevű parlamenti ellenzéki pártot vezető exállamfő arról tájékoztatott, hogy többször is találkozott Zelenszkijjel. „Megállapodtunk, hogy egységfrontként fogunk fellépni” – mondta. Hangoztatta: ez most teljes mértékben megfelelő és helyes magatartás; most egy ukrán nem elnök, miniszter, párt vagy parlamenti frakcióvezető, és nem munkás.

Most mindannyian katonák vagyunk, akiknek meg kell védeniük Ukrajnát

– hangoztatta Porosenko, aki 2014–2019 között volt Ukrajna államfője, de második ciklusra már nem kapott megbízást, miután Zelenszkij legyőzte őt a legutóbbi elnökválasztás második fordulójában.

A volt államfő szerint az ukránok meglepték Vlagyimir Putyin orosz elnököt azzal, hogy meghiúsították villámháborús elképzelését, vagyis azt, hogy Ukrajnát a február 24-én indított háborúban 72 órán belül elfoglalják az orosz csapatok. „Az ukrán fegyveres erők pedig nemcsak meglepték, hanem egyesítették is a világot. A kialakult körülmények között pedig Putyin úgy viselkedett, mint egy levadászott állat” – vélekedett Porosenko. Hozzátette: meghiúsult az a forgatókönyv is, hogy az „ötödik hadoszlop” politikailag, belülről rombolja le az ukránok egységét. „Nagy meglepetésben részesítettük Putyint” – jegyezte meg. (Ukrajnában ötödik hadoszlopnak a Moszkva-barát politikai erőket nevezik.)

Porosenko még azt is megjegyezte, hogy „nagyon kételkedik Putyin mentális egészségében”, s ha beigazolódna a félelme, az szerinte „óriási veszélyt jelent Ukrajna számára”.

Petro Porosenko eddig semmiben nem támogatta Zelenszkijt. Ráadásul Porosenkót tavaly december 20-án hazaárulással és terroristaszervezetekkel történő együttműködéssel gyanúsította meg az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR). A hatóságok szerint ugyanis az Ukrajnában Putyin elnök „komájaként” emlegetett Viktor Medvedcsuk ukrán oligarchával közösen illegálisan kereskedett a donyecki szakadárokkal az általuk ellenőrzött területen kitermelt szénnel, tehát ily módon „terroristákkal” működött együtt. Kijev hivatalosan terrorszervezeteknek minősíti a megszállt Donyec-medencei területeken működő, Moszkva-barát szakadár közigazgatásokat, az abban posztot betöltőket pedig terroristáknak. Porosenkót az illetékes kijevi bíróság január közepén személyes kötelezettségvállalás mellett bocsátotta szabadon az ellene folyó per idejére, ami egyebek között azt jelenti, hogy le kellett adnia az útlevelét, és külön engedély nélkül nem hagyhatja el az országot. Az ellene felhozott hazaárulási és egyéb vádak alapján még nem kezdődött el ellene a bírósági eljárás.

Borítókép: Petro Porosenko volt ukrán elnök támogatóihoz beszél Kijevben 2020. július 1-jén. (Fotó: MTI/EPA/Sztepan Franko)