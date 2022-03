Új vezetője van az Iszlám Államnak

Először ismerte az Iszlám Állam korábbi vezetőjének, Abu Ibrahim al-Hasimi al-Kurajsinak halálát a terrorszervezet új „szóvivője”. A terrorvezér még februárban robbantotta fel magát családjával együtt, mikor az amerikaiak rajtaütöttek szíriai búvóhelyén. A nyilvánosságra hozott hangfelvételből az is kiderült, hogy abban a támadásban a szervezet előző „szóvivője” is meghalt.

Egyúttal bejelentették a terrorszervezet új „kalifáját”, Abu al-Hasszan al-Hasimi al-Kurajsit.

Róla egyelőre keveset tudni, még azt sem, hogy elődjeihez hasonlóan iraki vagy esetleg szíriai-e. Már csak azért sem, mert a fenti nem az eredeti neve. Az Iszlám Állam történetében fontos volt, hogy vezetői Mohamed leszármazottainak vallották magukat, ezzel is igazolva, hogy ők az iszlám valódi képviselői, a hiteles „kalifák”. A próféta a Kurajsi törzs tagja volt, így a névben az al-Kurajsi azt jelenti, hogy az új vezér is Mohamed vérvonalához tartozik. Ennek igazságát persze nehéz bizonyítani, a februárban meggyilkolt vezetőről még azt is híresztelték, hogy valójában türkmén származású.

A terrorszervezet első, leghírhedtebb vezetőjével, Abu Bakr al-Bagdadival (ez is felvett név, Abu Bakr az első kalifa volt) 2019-ben végeztek az amerikaiak egy rajtaütés során, ugyancsak Szíriában. Őt követte Abu Ibrahim al-Hasimi al-Kurajsi, de ő alig hallatott magáról, szinte sosem tett közzé üzeneteket.

Hogy az Iszlám Állammal még nagyon is számolni kell, azt januárban bizonyították, mikor harcosaik lerohantak egy szíriai börtönt, ahol több ezer terroristát tartottak fogva. A napokon át tartó harcokban legalább 120 szíriai kurd halt meg, és közel 400 terroristával végeztek. Ilyen nagyszabású hadműveletre, nyílt csatára, mint az el-haszekei, régóta nem volt példa. Szakértők szerint a börtön azért kerülhetett a célkeresztjükbe, mert számos foglyul ejtett terrorista, sőt vezető raboskodott ott. A terrorszervezetnek valószínűleg erősítésre, harcosokra és fegyverzetre van szüksége, ha ki akar törni rejtőzködő szerepéből. Utánpótlás lenne: az ENSZ becslései szerint még mindig nagyjából tízezer dzsihadista van szétszóródva Irakban és Szíriában.

Borítókép: Az Iszlám Állam zászlaja (Fotó: MTI)