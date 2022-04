Joe Biden tudott a fia kétes üzleteiről, de tagadni próbál

Hunter Biden a The New Yorker magazin egyik 2019-es cikkében elismerte, hogy apjával egyszer megbeszélték Hunter munkáját a Burisma Holdings ukrán energetikai vállalat igazgatótanácsában, amely havi 83 333 dollárt fizetett neki, amikor Joe Biden alelnök volt. A Burisma-csoport az ukrán energiapiac egyik legnagyobb magántulajdonú szereplője, a nem állami vállalatok között 21 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik. A cég azonban korántsem az átláthatóságáról híres, több korrupciós botrány is a csoport nevéhez fűződik.

Joe Biden állításait – miszerint neki semmi köze nem volt a fia üzleteihez – az is megcáfolja, hogy 2014 áprilisában még alelnökként találkozott Hunter Biden üzleti partnerével, Devon Archerrel – éppen akkor amikor Archer csatlakozott a Burisma igazgatótanácsához, és nem sokkal azelőtt, hogy Hunter Biden is csatlakozott volna az ukrán energetikai vállalat vezetőségéhez. Ezt egy fotó is bizonyítja.

Fotó: Fox News/Tucker Carlson Tonight

Joe Biden egy másik taggal, Vadym Pozharskyi ügyvezetővel is találkozott, ezt pedig az az e-mail bizonyítja, amelyet Pozharskyi írt Hunter Bidennek. „Kedves Hunter, köszönöm, hogy meghívott DC-be, és lehetőséget adott, hogy találkozzak az édesapjával, öröm és megtiszteltetés volt az együtt töltött idő” – olvasható az üzenetben.

Fotó: New York Post

Néhány hónappal azután, hogy Pozsarszkij megköszönte Hunter Bidennek, hogy bemutatta apját, az akkori alelnök Joe Biden bevallottan nyomást gyakorolt ​​Petro Porosenko ukrán elnökre és Arszenyij Jacenyuk miniszterelnökre, hogy szabaduljanak meg Viktor Shokin főügyésztől, azzal fenyegetve, hogy visszatart egy egymilliárd dolláros amerikai hitelgaranciát. A főügyész sürgős leváltására azért lehetett szükség, mert a Burisma-csoport korrupciós ügyeit vizsgálta. Joe Biden egy 2018-as beszélgetés során kérkedett az akcióval. Elmesélte, hogy Kijevben járt, amikor világossá tette: „hat óra múlva indulunk, ha az ügyész nem lesz kirúgva, nem kapjátok meg a pénzt”. Az elnök ugyanakkor azt tagadja, hogy azért akarták leváltatni a főügyészt, mert a Burisma ügyeit vizsgálta, mindenesetre Viktor Shokint röviddel ezután kirúgták.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA-PAP/Marcin Obara)