Pattanásig feszült a helyzet a Nyugat-Balkánon

Szerb fiúra támadtak koszovói albánok húsvét este

13 éves szerb fiúra támadt egy tízfős, idősebbekből álló albán társaság Koszovó északi részén, Obilić községben az ortodox húsvét napján. A fiút egy kávézó előtt támadta meg és sértegette az albán banda. A szerb kormány Koszovó-ügyi irodája közleményéből kiderült, hogy az esetet jelentették a helyi rendőrségen. A községi elnök, Goran Dančetović, amint értesült az esetről, a család segítségére sietett.

A belgrádi Koszovó-ügyi iroda szerint a mostani eset is jól bizonyítja, hogy a szerbek még a legnagyobb keresztény ünnepen sem lehetnek nyugodtak. Az ortodox húsvét vasárnapján érte a támadás a fiatalembert, ez azt jelenti, hogy a szerbeknek még az ünnepeiken is félelemben kell élniük Koszovóban, még ilyenkor is gyermekeik biztonsága miatt kell aggódniuk – olvasható a dokumentumban.

Az etnikai jellegű incidensek egyértelműen Pristina szerbellenes retorikájának következményei, Albin Kurti nyíltan gyűlöletet szít a szerbség ellen – áll a belgrádi Koszovó-ügyi iroda közleményében. Az esetről értesítik a béke fenntartásáért és a szerbek megvédéséért felelő nemzetközi közösséget – teszik hozzá.