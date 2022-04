Nyerő oldal

Mi történt, hogy most egyszerre az USA mellé szegődik a hozzá sokkal közelebb eső nagyhatalommal, Oroszországgal szemben?

Ebben persze van némi gyakorlata, hiszen Enver­ Hoxha egykori albán vezető is hátat fordított az oroszoknak, miután nem tudta megemészteni a Sztálin halála után a Szovjetunió­ban bekövetkező változásokat. Leegyszerűsítve a mélyben megbúvó ok most is ugyanaz: amióta csak kiszabadultak a török birodalomból, szeretnének minden albánt egy államban tudni. Ebben mindmáig megakadályozta őket, hogy nem a „nyerő” oldalhoz csatlakoztak.

Amikor patrónusaik – az oszmán törökök, a fasiszta Olaszország, majd a náci Németország – háborús vesztesek lettek, magukkal vitték az enyészetbe az albán álmokat is a minden albánt tömörítő államról.

Az egyetlen fényes pont, az Osztrák–Magyar Monarchia mostanában sajnos a magyar történetírás által is elhanyagolt sikertörténet volt számukra: a független albán állam megteremtése. Rögös út vezetett odáig, és ahhoz, hogy teljes legyen, még van hátra egy és más. Talán egy negyedik Prizreni Liga a minden albánt magában foglaló haza létrehozására?

A török uralom alól felszabadított albánlakta területek egyesítésére jött létre 1878-ban az első Prizreni Liga. Válaszként arra, hogy az 1877–78-as török háborúban győztes Oroszország a San Stefanó-i békében szétosztotta a felszabadított albán területeket Bulgária, Montenegró és Szerbia között.

Az albánok efölötti elkeseredése kapóra jött a Portának, és balkáni birtokai maradékának megőrzésére használta fel őket. Ezért közreműködött a liga megalakításában, amelynek célja az alapítók szándéka szerint – természetesen – nem a török hatalom átmentése volt, hanem az albánlakta területek egyben tartása és önrendelkezése, mivel másként nem ment, a Porta fennhatósága alatt. Nem jártak sikerrel.

A San Stefanó-i béke revíziójára összehívott berlini kongresszus lényegileg nem változtatott a helyzeten. A ligát, miután eljátszotta a neki szánt szerepet, a Porta sorsára hagyta.

Az első világháborút bevezető Balkán-háborúk fő tétje is a török uralom alól kikerült albánlakta területek birtoklása volt. Az 1912-es londoni nagyköveti értekezlet, majd az 1913-as londoni egyezmény végre kimondta Albánia függetlenségét, amely azonban az albán népességnek kevesebb mint a felét tudhatta a határai között. A területére aspiráló országok ebbe sem akartak belenyugodni.

Az első világháborút mindegyik kihasználta a maga részének kihasítására. Végül megint egy nagyköveti értekezlet vetett véget az osztozkodásnak, megerősítette Albánia területi sérthetetlenségét, de csak az 1913-as határok között.

Róma azonban ezután sem mondott le a prédáról, először hitelekkel vazallusává tette, majd I. Zogu albán királyra – a trónra magyar jelölt is volt báró Nopcsa Ferenc személyében – rákényszerítette a perszonáluniót, 1939-ben megszállta az országot. Az olasz kapituláció után Németország lépett a helyébe. A Wehrmachtnak is szüksége volt Albánia területére, de az albánok maguk is érezték, elkél az olasz, illetve a német segítség a nemzetegyesítés végrehajtására.