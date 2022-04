Jelenleg az orosz–ukrán konfliktus sokkal veszélyesebben érinti a kínai gazdaságot.Áttételesen a nyugati szankciók a kínai cégekre is hatást gyakorolhatnak, ha a szankciók éppen olyan orosz vállalatot érintenek, amelynek kínai partnere van. Ilyenkor a kínai cég kénytelen költség-hasznon elemzést végezni, hogy megéri-e továbbra is kapcsolatot tartani az orosz féllel, vagy a nyugati kereskedelmi kapcsolatok érdekében az oroszok beáldozhatók. Egyes cégek már el is határolódtak az oroszoktól, bár az országos hivatalos álláspont az, hogy Kína nem avatkozik be a konfliktusba.

Kína időről időre felszólítja a feleket, hogy rendezzék békésen a vitás kérdéseket, de valójában nem foglal állást– magyarázza Salát Gergely. – Látszik, hogy egyelőre nincs döntés, melyik forgatókönyvet szeretnék követni. Két végletes jóslat van. Az egyik szerint kitör a második hidegháború, Kína felsorakozik Oroszország mögé, ami nem feltétlenül katonai támogatást, de gazdaságit biztosan jelent, így lesz egy szövetségi rendszer, amely jüanban fizet, és kínai WeChat mobilalkalmazást használ – és vele szemben áll az Amerika vezette Nyugat, amely dollárban fizet, és Face­bookot használ.

A másik forgatókönyv szerint a kínaiak is elkezdenek kihátrálni az orosz kapcsolatokból, mert a gazdasági érdek a nyugati kereskedelem megléte.Óriási dilemma tehát, hogy a hosszú távú stratégiai érdeket követik-e, amely az oroszokkal való jó kapcsolat, vagy a rövid-középtávút, amely a Nyugat felé mutat a gazdaság miatt, hiszen Kína Amerikával és Európával folytatott kereskedelme messze meghaladja az orosz piacét. Eddig nem született döntés, bár látszik, hogy a Biden-kormányzat igyekszik nyomást gyakorolni Kínára, hogy a jelenleg is fennálló gazdasági nehezítések tovább szigorodhatnak, ha Kína Oroszország mellé áll.Például néhány éve nem kapják meg a legmodernebb csipeket, ami súlyos károkat okoz a kínai gazdaságnak.Huawei telefonokat is alig kapni Európában, mivel nem megy rajtuk a Google és a Facebook, illetve a céget sok országban kizárták az 5G fejlesztésből. Ezek a szankciók kiterjeszthetők más kínai cégekre is. Nagy kérdés tehát, hogy a kínai vezetőség miként dönt. Ha ugyanis a Nyugat kivérezteti Oroszországot, akkor hosszú távon Kína azt kockáztatja, hogy a következő ideológiai, gazdasági és politikai célpont a magára maradt Kína lesz – mutat rá Salát Gergely.