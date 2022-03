Mit old meg a babzsák?

Persze az ember a két lábra állás óta küzd fiziológiai problémákkal. Hiába múlt el néhány millió év, mégsem tudtunk teljesen alkalmazkodni a felegyenesedéshez. Ám az ülés sem mindegy, hogy történik, mivel görnyedés esetén az ágyéktáji csigolyák terhelése az álláshoz képest kétszáz százalékkal nagyobb.

Ülőmunka esetén ezért érdemes megtalálni az úgynevezett semleges testhelyzetet, amikor a talp a földön van, comb vízszintes, a váll laza, és a hát kicsit döntve minden lélegzetvételnél mozoghat, így a medence megfelelő szögben áll, és a gerinc nem terhelődik.

Orvosok azt is ajánlják, hogy az ülőmunkát végzők félóránként álljanak fel, és mozgassák meg a hátukat. Ezt a megoldást az úgynevezett ülő-álló asztalok automatikusan elvégzik a munkavállalók számára. Az elmúlt években egyre több cég ruházott be a százezer forintnál kezdődő eszközökbe, miután a Microsoft 2013-ban kimutatta, hogy egy ötszáz számítógép-használót foglalkoztató vállalat évente hétszázezer dollárt takaríthat meg, ha csak tíz százalékkal csökkenti az ülőmunka okozta hatékonyságcsökkenést. Hasonló eredményre jutottak európai kutatók is, akik szerint a munkavállalók háromnegyede tölti munkaidejének jelentős részét a kényelmes testhelyzet keresésével.

A felmérések eredményeként, illetve a startupkultúra terjedésének köszönhetően a cégek egyre többet költöttek az elmúlt években az úgynevezett ergonomikus iroda kialakítására.

Ez az ülő-álló asztalokon kívül gerincet megtámasztó ergonomikus székeket, szemkímélő és személyre szabott világítást, illetve az ismétlődő megerőltetés okozta sérüléseket (RSI) csökkentő billentyűzetet és egeret jelent.

Az RSI valójában nem újdonság. A gyári munkások az ipari forradalom idején napi 16-18 órát álltak a gépek mellett, a földeken dolgozók pedig vég nélkül végezték a mezőgazdasági munkákat.

A folyamatosan végzett azonos tevékenység testi sérüléseket okoz, mivel ugyanazokat az izmokat és ízületeket veszi igénybe. Az emiatt felmerülő hatékonyságcsökkenés a XXI. században jobban számít, mint a gyári munkások között, mivel a képzett munkaerőt nehezebb pótolni.

A startupvilágban nem véletlenül terjedt el, hogy a munkavállalók babzsákokon vagy a legmodernebb ergonomikus székeken dolgozhatnak, hogy a cégek ne csak megtartsák dolgozóikat, de növelni is tudják munkakedvüket és hatékonyságukat.