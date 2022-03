Arcunkat vállalni

Erről faggattam 2002-ben Tóth Margitot, legközelebbi munkatársát, asszisztensét. Közös útjaik alkalmával esett-e szó ilyesmiről? Gondolta-e, hogy egy hegedűs leül, és ezt el akarja játszani? Vagy adott-e ilyen tippet valakinek, hogy próbáljátok meg, gyerekek, játsszátok el, kamarazenének…

A válasz: Egész őszintén nem keresték őt meg a fiatalok. Szóval ő tulajdonképpen dolgozott, dolgozott, dolgozott. Biztos vagyok abban, hogy megörökíteni akarta. Az, hogy később nem tudta kiadni időben úgy, ahogy ő szerette volna különböző akadályok miatt, pénzhiány stb., az más kérdés. De megvolt az anyag. Én nem hiszem, hogy ő gondolt volna arra, hogy ezt valaki játszani fogja. Tudniillik nem volt akkor, maguk előtt muzsikus, aki ilyen gondolatot keresett volna, hogy ezt lehet és kell csinálni.Ha Lajtha gondolt is ilyesmire magában, nem volt kivel megosztani a gondolatot. Nem volt meg hozzá a megfelelő közeg. Még a régizene-mozgalomnak sem volt ekkoriban híre se. Pedig az is milyen fontos előzménye volt a revival népzenei mozgalomnak. Egészen új megvilágításba helyezte a klasszikus, zeneiskolában oktatott muzsikát is. Földerengett annak a lehetősége, hogy a múltból örökölt zenei hagyományok is töredezett anyagot közvetítenek: különböző történeti korszakok darabjait a maguk előadási stílusával együtt, s ebbe a változatos körbe az adott korszakok populáris zenéjének élő maradványa, a népzene is beletartozik.Nagy elődeink munkája, az anyagról vallott nézetei, gondolatai így is magasan a saját korszakuk előtt jártak. A teljes társadalom közműveltsége volt az, ami elég nehézkesen zárkózott fel koncepciójukhoz, s mind ennek, mind egyéb csillagállásoknak köszönhető, hogy a táncházmozgalom előzménye, a revival népzenei mozgalom ilyen sok lelkes követőre talált, és ez a fontos örökség most már beilleszkedni látszik a hétköznapi élet mindennapjaiba. Ennél szebb eredményt remélni sem lehetett.

Csak abban bízhatunk, hogy sikerül nem elrontani, hanem továbbvinni ezt az örökséget, mely saját arcunk vállalásával kapcsol minket és példamutató mozgalmunkat az európai kulturális hagyományok köreihez.

