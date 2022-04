Románia elnöke lehet a következő NATO-főtitkár

A bukaresti sajtóban nemrég ismét terítékre került az a korábban is közölt információ, miszerint Klaus Johannis román államfő esélyes a NATO főtitkári posztjára. A DPA német hírügynökség februárban arról írt: Theresa May volt brit miniszterelnök, Mark Rutte holland kormányfő és Kaja Kallas észt miniszterelnök mellett Johannisnak is kártyát oszthatnak a katonai szövetség élén történő váltáskor. Akkor a német média szerint az csökkentette a román államfő esélyeit, hogy a NATO nem akarta hergelni Oroszországot egy kelet-európai NATO-vezérrel.

Ez a helyzet az ukrajnai háború kitörése óta már nem áll fenn, a döntéshozókat kevésbé érdekli Moszkva érzékenysége.

Jens Stoltenberg meghosszabbított mandátuma 2023 októberében jár le, azt követően válthatja a norvég NATO-vezért Johannis. Ebben az esetben az államfői pozíciót a 2024-ben esedékes választásokig átmeneti jelleggel a szenátus elnöke foglalná el.

Így válna a 2023 nyarára valószínűleg szenátusi elnökké választott Nicolae Ciuca jelenlegi kormányfő Románia ideiglenes elnökévé.

Ez utóbbi pozícióból vágna neki a 2024-es elnökválasztásnak a jobboldal jelöltjeként. Friss felmérések azt jelzik, hogy a katonairól a politikai pályára váltó Ciuca a legnépszerűbb jobboldali politikus Romániában.

A politikai pozíciók cseréje ugyanakkor már most is zajlik, stratégiai lépéseket vél felfedezni a bukaresti sajtó a kormányzó Nemzeti Liberális Párton (PNL) belül történő mozgásokban. A napokban a jobboldali formáció befolyásos politikusainak nyomása eredményeként lemondott pártelnöki posztjáról Florin Citu.

Helyét rövidesen Nicolae Ciuca miniszterelnök fogja elfoglalni, akinek ezáltal bővül a hatalma és a politikai mozgástere.

A hatalmon lévő két nagy koalíciós párt korábbi megegyezése alapján jövő májusban kormányfőcsere lesz, az azt követő másfél évig, azaz a 2024-es választásokig pedig a Szociáldemokrata Párt adja a miniszterelnököt. Ciuca így kerülhetne a már korábban említett szenátus elnöki pozícióba.

Eközben az ellenzéki, liberális Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) ideiglenes elnöke, Catalin Drula az „Orbán Viktor által fémjelezett” illiberális modell követésével vádolja a bukaresti vezetést. A politikus szerint a Ciuca által végrehajtandó terv mögött Klaus Johannis államfő áll, de annak végrehajtásában a Román Hírszerző Szolgálat vezetője, Eduard Hellvig is szerepet játszik.

Vannak kérdőjelek a romániai demokrácia irányával kapcsolatban. Úgy gondolom, az illiberalizmus felé csúszunk, engedelmessé tett emberekkel. Ennek a rendszernek a gazdája Johannis

– nyilatkozta a Hotnews portálnak az USR vezetője.

Borítókép: Klaus Johannis román államfő (Fotó: Presidency.ro)