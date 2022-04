Ursula von der Leyen az ukrajnai Bucsában: „A ti harcotok a mi harcunk is"

A Zelenszkijjel való találkozó tartalmáról egyelőre nem látott napvilágot információ. Az Európai Bizottság előzetes közlése szerint biztonsági okokból nem ismertették az elnöknő ukrajnai programját, aki annak részleteiről a közösségi oldalain számol be. Von der Leyen ennek megfelelően a Twitteren a kelet-ukrajnai Kramatorszk vasútállomást ért, harminc halálos áldozatot követelő orosz rakétatámadást is elítélte. Mint fogalmazott, elborzasztják az odaveszett emberéletek, és Zelenszkij elnöknek személyesen nyilvánít majd részvétet.

Korábban arról is írtunk, hogy ez már lényegében a harmadik uniós delegáció, amely a háború sújtotta Ukrajnába érkezik. Először Mateusz Morawiecki lengyel, Petr Fiala cseh és Janez Jansa szlovén kormányfők jártak március közepén Kijevben, hogy személyesen egyeztessenek az ukrán vezetéssel. Az út az EU-s intézmények tudtával történt. Múlt héten pedig Roberta Metsola, az Európai Parlament elnökének személyében az első EU-s intézményi vezető is Ukrajnába utazott. A brüsszeli folyosókon már akkor arról szóltak a hírek, hogy az útnak nagy presztízsjelentősége van, és hamarosan Von der Leyennek, a szerződések felett őrködő bizottság első emberének is Kijevbe kell utaznia.

A bizottsági elnöknő holnap Varsóba látogat, ahol az ukrán háború miatti nemzetközi jótékonysági koncertmaratonon képviseli az EU-t.

Borítókép: Ursula von der Leyen az ukrajnai Bucsában (Forrás: Twitter)