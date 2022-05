A Nyugat és Oroszország között próbál egyensúlyozni India

Európai körútja első, németországi állomásán hétfőn Olaf Scholz kancellárral találkozott Berlinben Narendra Modi indiai miniszterelnök.

Scholz bejelentette, hogy Németország tízmilliárd eurót szabadít fel a következő években a kétoldalú együttműködés bővítésére.

A kancellár méltatta India német külgazdasági kapcsolataiban betöltött központi szerepét Ázsiában, s reményét fejezte ki a globális kérdéseket érintő kooperáció fejlesztése iránt is. Modi Berlinből Koppenhágába utazott, ahol a dán miniszterelnökkel együtt részt vesz az India és az úgynevezett északi államok csoportja (Dánia, Norvégia, Finnország, Svédország) vezetőinek kétnapos csúcstalálkozóján. Európai körútja utolsó állomásaként Modi meglátogatja Emmanuel Macron francia elnököt.

Narendra Modi indiai miniszterelnök (j) és Mette Frederiksen dán kormányfő a Koppenhága melletti Kongens Lyngbyben lévő kormányfői rezidencia, a Marienborg udvarán 2022. május 3-án. Fotó: Martin Sylvest

A Scholz–Modi-megbeszélést követő sajtótájékoztatón – amelyen Modi kifejezett kérésére az újságírók nem tehettek föl kérdéseket – a két vezető, egymástól eltérő retorikával, kommentálta az ukrajnai helyzetet is, felszólítva Vlagyimir Putyin orosz államfőt a háború befejezésére. Mindketten egyetértettek abban, hogy meg kell állítani az értelmetlen gyilkolást, és vissza kell vonni a csapatokat, valamint azt is megállapították, hogy hatalmi szóval és erőszakkal nem lehet megváltoztatni a határokat.

Meggyőződésünk, hogy ebből a háborúból egyik fél sem kerülhet ki győztesen, mindenki csak veszíthet, ezért állunk a béke mellett

– jelentette ki Modi.

Az indiai kormányfő eddig e határozott békevágy és a nyugati hatalmak folyamatos kapacitálása – Joe Biden amerikai elnök vagy Ursula von der Leyen EB-elnök felszólítása — ellenére sem volt hajlandó csatlakozni a Moszkva elleni szankciókhoz vagy elítélni az Ukrajna elleni orosz agressziót; már az ENSZ erre irányuló, márciusi közgyűlésén is tartózkodott a szavazástól. Ennek megfigyelők szerint megvan a jó oka.

Újdelhi a katonai felszerelése és az energetikai nyersanyagszükséglete nagy részét ugyanis Oroszországból szerzi be, egyidejűleg a Nyugattal is jó kapcsolatra törekszik.

Az orosz fegyverszállítás jelentős tétele az Sz–400-es légvédelmi rakétarendszer, amelyre India még 2018-ban kötött üzletet 5,3 milliárd dollár értékben, a szállítás 2021 novemberében kezdődött el Washington hangos dohogása közepette. Igaz azonban az is, hogy Újdelhi növelte amerikai katonai beszerzéseit is, és kihátrált MiG–29-es orosz repülőkre, helikopterekre és páncéltörő fegyverekre vonatkozó moszkvai üzletekből is.

Az olajvásárlásokat viszont fokozták, értesülések szerint az orosz–ukrán háború február 24-i kitörése óta India 13 millió hordó olajat vett, miközben tavaly egész évben 16 millió hordóra rúgott a vásárolt orosz olaj mennyisége.

A The Times of India jelentése szerint pedig indiai olajfinomítók máris tárgyalnak orosz partnereikkel további, havi több millió hordó olaj szállításáról fél éven belül. Ezenkívül India intenzíven együttműködik Moszkvával egy új, nemzeti valután alapuló fizetési rendszer kidolgozásán, hogy megkerüljék a nyugati szankciókat.

Borítókép: Olaf Scholz német kancellár (j) és Narendra Modi indiai miniszterelnök kezet fog a berlini kancellári hivatalban tartott sajtótájékoztatójuk végén 2022. május 2-án (Fotó: MTI/AP/Michael Sohn)