A szlovén választások után egy héttel megszüntetik az árstopot

Szerbiában emelkedett az üzemanyag ára

Szerbiában is korlátozásokat vezetett be a kormány az üzemanyagárak mérséklésére. Ennek részeként a külső körülményeket is figyelembe véve minden pénteken 15 órától lép életbe a következő egy hétre érvényes fogyasztói ár. Legutóbb nagyot ugrott a benzin és a gázolaj ára is. Mindkettő nagyjából 10 dinárral, azaz csaknem 10 eurócenttel drágult, így a 95-ös benzin literje 184 dinárba, az eurodízel literje pedig legfeljebb 206 dinárba kerül jövő péntekig, amikor is a kereskedelmi minisztérium új árakat tesz közzé.

Ez azt jelenti, hogy 1,56 euróba kerül Szerbiában a benzin literje, míg a gázolajé 1,75 euró. A határ menti lakosságnak így megéri pár kilométert autózni és inkább Magyarországon tankolni. Ötven liter, azaz egytartálynyi benzin esetében akár 15 eurót is spórolhatnak az ügyeskedők.

Borítókép: Benzinkút Szlovéniában (Fotó: MTI/Varga György)