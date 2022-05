Pánikvásárlás Pekingben a kijárási tilalom híre miatt

Megrohamozták a boltokat Pekingben, miután a közösségi médiában az a hír kezdett el terjedni, hogy Sanghaj után a kínai fővárosban is szigorú kijárási tilalmat rendelnének el. Teljes káosz és ötvenméteres sorok alakultak ki több szupermarketben is, míg a boltok polcait hamar kifosztották a pánikvásárlók.

Mindenki aggódik és ezért raktároz

– nyilatkozta egy helyi lakos az AFP hírügynökségnek, míg egy másik úgy fogalmazott: „Azt veszem meg, ami maradt, ez leginkább tészta és csirkeszárny.”

A kapkodás közepette sokan végül a telefonjukon követett sajtótájékoztatóból értesülhettek arról, hogy a hatóságok nem terveznek kijárási tilalmat bevezetni. – A kijárási tilalomról szóló hírek pletykák. Nincs szükség élelmiszereket felhalmozni, kérem, ne aggódjanak – nyugtatta meg a lakosokat sajtótájékoztatójával egy pekingi tisztviselő, írta meg a Global Times, a kínai kommunista párt szócsövének tekinthető angol nyelvű hírportál.

Ugyanakkor a város vezetése továbbra is arra kér mindenkit, ha tehetik, dolgozzanak otthonról. Emellett további három, tömeges tesztelést is bejelentettek, amelyek a főváros legtöbb kerületét érintik. Az érintett kerületekben lakóknak azt „javasolják”, hogy a hétvége folyamán ne hagyják el a lakásukat.

– Büntetőjogi intézkedéseket kezdeményeztünk azzal a 38 éves nővel szemben, aki csütörtökön a közösségi médiában kezdte el híresztelni a „háromnapos csendes időszak bevezetéséről” szóló pletykát, amely során „tilos lenne az éttermi elvitel és a kiszállítás”. Az elkövető ezzel súlyosan megzavarva a társadalmi rendet

– áll az AFP hírügynökség által is szemlézett pekingi rendőrség közleményében.

A lakosok félelme nem volt indokolatlan, ugyanis a hatóságok a főváros vírus sújtotta kerületeiben néhány napja már kijárási tilalom alá helyeztek néhány lakóépületet, felfüggesztették a taxi-, valamint egyes busz- és metrószakaszok szolgáltatását, megtiltották az éttermekben a helyben fogyasztást, továbbá plázákat, parkokat, szórakoztató- és turistalátványosságokat zártak be. Mindeközben csütörtökön a kínai vezetés azt is bejelentette, hogy „szigorúan korlátozza” a kínai állampolgárok szükségtelen országon kívüli utazását is.