Sorosék ráfordultak a félidős amerikai választásokra

Soros György és lánya, Andrea Soros Colombel két olyan szervezetet is finanszíroznak, amelyek olyan szélsőbaloldali politikusokat támogatnak, akik támogatják a rendőrség finanszírozásának megszüntetését. A Soros-birodalom várható örököse, Alexander Soros pedig az amerikai zsidóságot szeretné a progresszió szolgálatába állítani. Láthatóan, miután magyarországi számításaik nem jöttek be, erőforrásaikat az amerikai időközi választásokra koncentrálják.

A Soros-pénzek egy közös adománygyűjtő bizottságba és egy, az erőfeszítéseikhez kapcsolódó politikai akcióbizottságba (Political Action Committee, PAC) áramlottak. A Lead the Way 2022 nevű közös adománygyűjtő vállalkozáshoz tartozik a Way to Lead PAC, a missouri képviselő, Cori Bush kampánybizottsága, valamint a kongresszusba bejutni kívánó tizenkét másik progresszív politikus kampánya.

Soros György régóta támogatja az amerikai büntető igazságszolgáltatási rendszer átalakítását a saját elképzeléseinek megfelelően. A milliárdos spekuláns több tízmillió dollárt ölt bele a kerületi ügyészi választásokba progresszív jelölteket támogatva, és nagy összegeket juttatott a „rendőrségi reformtörekvésekre” összpontosító csoportoknak, beleértve egy olyan központ finanszírozását, amelyet a rendőrség felszámolását szorgalmazó progresszív aktivisták használnak.

A lánya, Andrea Soros Colombel kevésbé éli életét a nyilvánosság előtt, mint az apja. Ennek ellenére a 2022-es választások kampányában ő is támogatja a Cori Bush és a többi szélsőbaloldali politikus javát szolgáló közös adománygyűjtő bizottságot. A Szövetségi Választási Bizottság nyilvántartása szerint százezer dollárt adott a Lead the Way 2022-nek, a Way to Lead PAC-ot és a progresszív jelöltek kampányait tömörítő közös adománygyűjtésnek. Andrea Soros Colombel a Nyílt Társadalom Alapítványok globális és egyesült államokbeli igazgatótanácsának is tagja.

Soros külön összeggel támogatta a Way to Lead PAC-ot, amely a közös adománygyűjtéshez kapcsolódik. A spekuláns a Democracy PAC-jából százezer dollárt helyezett át a Way to Lead járulékfizetésmentes számlájára, amelyet a jelölteket támogató vagy őket ellenző hirdetésekre lehet fordítani – olvasható a Tűzfalcsoport cikkében.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.

Borítókép: Europress/AFP/Bryan Bedder