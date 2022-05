Sorosék is nehezen állnak talpra az április 3-i jobbegyenesből

Ha valaki felkeresi a Soros-egyetem honlapját, annak tetején egy sárga felhívással találhatja magát szembe, amely a bécsi és a budapesti campusokra vonatkozó, a jelenlegi, USA-ban alkalmazott Covid-protokoll betartására hívja fel a figyelmet – bukkant rá az érdekességre a Tűzfalcsoport Blogstar-oldal.

Az írás felidézi, hogy ez akár olyan is lehet, mint amikor a 444 nevű Soros-blog újságírója azt írja, hogy „A Saramat (a szerző vélhetőleg a Sarmat interkontinentális ballisztikus rakétákra gondolt) képes tíz, vagy annál több nukleáris robbanófej szállítására több ezer mérfölddel távolabbi célpontokra, így például az USA és Európa országai is könnyen kilőhetővé válnának.” Mérföldben jött az eredeti cikk, úgy is maradt a magyar nyelvű anyagban.

Ezt követően a cikk visszatér Soros György egyetemére, és hangsúlyozzák, hogy a budapesti intézményben követendő szabályokat is közzétették. Rendre saját magukat buktatják le, az „elüldözött” és „ellehetetlenített” CEU továbbra is működik, él és virul fővárosunkban – teszi hozzá a Blogstar-oldalon megjelent elemzés.