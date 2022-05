Soros kutyái hallgatnak

Több mint négyezer újságírót listázott személyes adataival és elérhetőségeivel együtt az ukrán ultranacionalista oldal, a Mirotvorec 2016-ban. Így akarják megfélemlíteni azokat az újságírókat, akiknek más véleményük van, mint a hivatalos ukrán álláspont. A médiamunkásokat Ukrajna ellenségeinek kiáltották ki, akik számára halálos fenyegetést jelent, hogy a listán szerepelnek.

Ahogy arról a V4NA is beszámolt, immár nyolc éve – büntetlenül és szabadon – teszi közzé Ukrajna ellenségeinek tartott külföldiek és ukránok személyes adatait és fényképeit. A halállista mára százezresre bővült, és az ukránok és az oroszok mellett felbukkannak a legkülönfélébb nemzetek állampolgárai is – köztük gyerekek is.

Az Orosz Föderáció főügyészségének sajtószolgálatának 2021-es beszámolója szerint az adatbázisban felbukkantak olyan külföldi hírügynökségek riportereinek adatai, mint az AFP, az Al Jazeera, a Le Monde, a BBC, a Reuters és a Forbes.

2015-ben Oles Buzina, ukrán újságírót a lakása közelében meggyilkolták, miután a Mirotvorec közzétette pontos lakcímét.

A gyilkosság utáni nyomozás során pedig több bizonyítéknak is eltűnt, így a gyilkos kilétére sosem derült fény. Buzina bűne az volt, hogy írásaiban támogatta, hogy Ukrajna közeledjen Oroszország felé.