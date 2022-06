Bűncselekménnyé válhat a drag show-k látogatása Floridában

Florida kormányzója, Ron DeSantis egy olyan törvényjavaslatot fontolgat, amely bűncselekménynek minősítené azt, hogy kiskorúakat engednek olyan rendezvényekre, ahol drag queenek lépnek fel – olvasható a V4NA Hírügynökség cikkében.

Megkértem az embereimet, hogy nézzék át a jogszabályokat, hiszen vannak gyermekvédelmi törvényeink. Volt ilyen eset Dallasban, Texasban, ahol nagyon fiatal gyerekek, olyan 9-10 évesek néztek meg egy drag show-t, pénzt tettek a fellépők alsóneműjébe, ami szerintem teljesen helytelen és olyan dolog, aminek nem kellene kitenni a gyerekeket

– mondta DeSantis egy minapi sajtótájékoztatón. A kormányzó a Drag the Kids to Pride rendezvényre gondolt, amiről több felvétel is nyilvánosságra került, és amin drag queenek táncoltak csecsemők és gyerekek előtt egy dallasi bárban.

DeSantis elmondta, hogy a gyerekek számára elengedhetetlen, hogy normális környezetet biztosítsanak nekik, ezért is hoztak már Floridában egy szülői jogokra vonatkozó törvényt.

Van egy mozgalom, amely még az általános iskolákba is be akarja vinni a szexualitást, de az én véleményem az, hogy az iskoláinknak meg kell tanítani ezeket a gyerekeket írni és olvasni, összeadni és kivonni. Ezeket az agendákat belevinni ebbe a környezetbe rossz ötlet

– tette hozzá a kormányzó.

Amint arról a V4NA korábban beszámolt, szinte soha nem látott magasságokba emelkedett a genderlobbi, amely a leginkább befolyásolható korosztályt próbálja megkörnyékezni: a gyerekeket. Az elmúlt hónapban minden eddiginél több olyan rendezvényt szerveztek a gyerekeknek, ahol úgynevezett drag queen fellépők „szórakoztatták” a közönséget. A férfinak öltözött nők vagy nőnek öltözött férfiak hiányos öltözetben léptek fel a kiskorúak előtt.

Egy minnesotai meleg szórakozóhelyen drag show-t tartottak gyerekeknek. Az egyik fellépő egy interjúban azt mondta, hogy „lehetőséget kell adni a gyerekeknek, hogy lássák, milyen a drag queen/king élet a mindennapokban”. A felvételből kiderül, hogy néhány szülő még pénzt is ad a lengén öltözött fellépőnek, mint egy sztriptízbárban – miközben a gyereke az ölében ül. Az eseményt a FOX tévécsatorna is reklámozta.

Egy hirdetésben látható, hogy az egyik óvoda adott otthont ugyanis egy kisebb Pride-rendezvénynek, ahol a kisgyerekek megismerkedhettek a transzneműek életmódjával, majd a drag queen fellépők mesekönyvekből olvastak az óvodásoknak, akik a délutáni rendezvényen különböző LMBTQ-témájú játékokat is játszhattak a fellépőkkel.

Texasban egy bárban is drag show-t rendeztek, ahol a gyerekek a színpadon táncolhattak a fellépőkkel, akik ugyancsak hiányos öltözetben rázták magukat a kicsiknek.

Az úgynevezett Drag Story Hour rendezvénysorozat is egyre szélesebb körben elterjedt az utóbbi hónapokban. Ezeken az eseményeken ellenkező neműként felöltözött férfiak és nők olvasnak fel kisgyerekeknek.

De volt ennél sokkal hátborzongatóbb esemény is: az úgynevezett dragcon, ami egyfajta dragtalálkozó. Ezeken a rendezvényeken a fellépők megtanítják táncolni a gyerekeket, akik a szüleiknek is bemutathatják tudásukat. A gyerekek pedig pénzt kapnak a nézőközönségtől a táncért.