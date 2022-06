Düh és csalódottság a Nyugat-Balkánon: „Gyalázatos és szégyenteljes az unió viselkedése”

Szerbia Kelet és Nyugat között

Szerbia uniós csatlakozásának folyamata több mint egy évtizede húzódik – az ország még 2009 decemberében nyújtotta be kérelmét, 2012-ben kapta meg a tagjelölti státust. Eredetileg 35 csatlakozási fejezetet határoztak meg, melyeket azóta – az új módszertan bevezetésével – klaszterekbe osztottak. A módosított metodológia célja, hogy lendületet adjon a csatlakozási folyamatnak és a reformok megvalósításának. A témakörök több mint felét már megnyitották.

A Szerbiáról szóló uniós országjelentések évek óta nem mutatnak jelentős előrehaladást. A legtöbb kritikát továbbra is a jogállamiság és a sajtószabadság állítólagos hiánya kapja. A friss dokumentum pedig már újabb feltételeket is megfogalmazott, ezek pedig a kölcsönös elismerés Koszovó ügyében és a szankciók bevezetése Oroszországgal szemben. Olyan feltételek, melyekről korábban nem volt szó. Ugyanakkor pozitívumot alig találni az EP Külügyi Bizottsága által nemrégiben elfogadott dokumentumban, csak a szokásos szólam tér vissza: Szerbiának az EU-ban a helye.

Szerbiával szemben az orosz–ukrán konfliktus kiéleződése óta folyamatosan nő a nyomás, hogy szakítsa meg az oroszokkal való jó viszonyát, és vezessen be szankciókat Moszkvával szemben. Erre Belgrád nem hajlandó, mondván az ország energiafüggősége és a tradicionális barátság ezt nem engedi meg.

Szerbiával együtt emlegetik az uniós úton Montenegrót. A kis balkáni ország 2008-ban nyújtotta be a csatlakozási kérelmét, majd 2010-ben lett tagjelölt. Meg is kezdhette a csatlakozási tárgyalásokat, de tíz évvel később sem tudta azt lezárni. Még mindig céldátum nélkül próbál a brüsszeli elvárásoknak megfelelni. Podgoricának nincs túl sok konfliktusa a környező államokkal, legalábbis a többiekhez képest. Az alig több mint 600 ezres lakosú miniállam gazdasági növekedése is elég gyors. Montenegró arról is ismert, hogy 2002 óta hivatalosan az euró náluk a fizetőeszköz, de az uniós szervek beleegyezése nélkül, egyoldalúan használja a közös valutát. A turizmusa is fejlett, sokak szerint a legnagyobb hibája a földrajzi fekvése, ugyanis a szerbek, a horvátok, a bosnyákok és az albánok közé betagozódva próbál érvényesülni.

Szkopje hiába teljesíti a feltételeket, mindig jön egy új

A szerbek mellett az albánok és az északmacedónok is évek óta várakoznak az unió előszobájában. Ők még a csatlakozási tárgyalásaikat sem kezdhették meg. Szkopjénak az uniós feltételeknek kellett megfelelni, majd a görögök miatt nevet is változtatott az ország, legutóbb pedig a bolgárok támasztottak teljesíthetetlennek tűnő követeléseket. Ez a sakkban tartás odáig vezetett, hogy a hétvégén már százezres tüntetést tartottak az ország fővárosában. A helyi legerősebb ellenzéki párt vezetője azt mondta a megmozduláson, hogy amennyiben elfogadnák a bolgárok követeléseit, miszerint az alkotmányba foglalják a helyi bolgár kisebbség jogainak védelmét, az a nép „elbolgárosodásához” és az asszimilációhoz vezetne.

A veterán tagjelölt: Törökország

Törökország az Európai Unióhoz való közeledési igényét már a múlt évszázadban jelezte: az Európai Tanács 1999. decemberi helsinki ülését követően kapta meg a tagjelölti státust. A folyamat azonban már azt megelőzően vészesen lelassult, hogy egyáltalán megindult volna: a Tanács ugyanis csak 2004 decemberében határozott úgy, hogy Törökország elegendő mértékben teljesíti a csatlakozási tárgyalások megnyitására vonatkozó kritériumokat, a tárgyalások pedig csak újabb egy év elteltével, 2005 októberében kezdődtek el.

Azóta 17 év múlt el, Törökország pedig továbbra sem tagja az EU-nak. Hogy mivel telt el ez az időszak? Az első években a lassú, „fejezetnyitogatós” időszak zajlott, a szokásos uniós retorikával fűszerezve: „új lendületet adni a csatlakozási folyamatnak”, „gyakoribb és jobban strukturált találkozók”, „magasabb szintű párbeszéd” és hasonlók. 2017-től kezdődően azonban komoly kritikák hangoztak el Törökországgal kapcsolatban az Európai Tanács ülésein, mondván Törökország folyamatosan jogellenes tevékenységeket végez a Földközi-tenger keleti térségében és az Égei-tengeren. Az EU álláspontja szerint ugyanis a törökök szénhidrogén-kitermelést célzó fúrási tevékenységeket folytattak Ciprus közelében.

A hivatalos kommunikációban azonban továbbra is megmaradt a korábbi álláspont, vagyis hogy „az EU-nak stratégiai érdeke együttműködésen alapuló és kölcsönösen előnyös kapcsolatot kialakítani Törökországgal, […] továbbra is nyitva kell tartani az EU és Törökország közötti kommunikációs csatornákat.”

Tavaly októberben, amikor az Európai Bizottság elfogadta az EU bővítéséről szóló, 2021. évi jelentéscsomagját, ismét kiemelték, hogy Ankara az Európai Unió kulcsfontosságú partnere olyan alapvető területeken, mint például a migráció, a terrorizmus elleni küzdelem, a gazdaság, a kereskedelem, az energia és a közlekedés. Ugyanakkor éles kritikával illették a jogállamiság, az alapvető jogok és az igazságszolgáltatás függetlenségének helyzetét. Ezekkel kapcsolatban folyamatos romlásról számoltak be. Az értékelésben az olvasható, hogy „Törökország csatlakozási folyamata a demokrácia súlyos hiányosságai miatt megrekedt”. Emellett egy olyan megállapítást is tettek, mely szerint Ankara már „nem gondolja komolyan” a reformok megvalósítását.

Törökország uniós csatlakozása jelentősen növelné és erősítené az unió védelmét. Erre korábban már a magyar miniszterelnök is rámutatott, aki elsősorban a migrációs helyzet kapcsán emelte ki a törökök által nyújtott védőgyűrű szerepét, de egészségügyi, gazdasági és energetikai szempontból is fontosnak ítélte meg az Ankarával való együttműködést.

Aki még tagjelölt se lett

Bosznia-Hercegovina 2016. február 15-én nyújtotta be az uniós tagság iránti kérelmét. A bizottság – a helyzet hosszas értékelését követően –, 2019. májusában 14 fő prioritást határozott meg, amelyeket az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdése érdekében az országnak végre kell hajtania. A jogállamiság és választási reform rendezése, az elítélt háborús bűnösök dicsőítésének befejezése – egyebek mellett ezeknek a feltételeknek kellene megfelelnie az országnak. Bosznia törekvéseivel azonban nem elégedett az Európai Unió:

Arra is biztatom Bosznia-Hercegovinát, hogy növelje összehangoltságát a közös EU-s kül- és biztonsági határozatokkal. Sajnálom, hogy ennek az összehangolásnak a mértéke csökkent az idei év első hónapjaiban. Ez minden bizonnyal nincs összhangban azzal a törekvéssel, hogy Bosznia az Európai Unió tagjelöltje legyen

– mondta Josep Borrell, az EU külpolitikai főképviselője tavalyi, szarajevói látogatása kapcsán.

Az uniós aggodalom részben Milorad Dodik szerepe miatt alakult ki. A boszniai államelnökség szerb tagja ugyanis szerintük „megbontja a három nemzetiség egyensúlyát, és egyfajta külön boszniai szerb intézményrendszer létrehozására tesz kísérletet.” (Bosznia két entitásból áll: a bosnyákok és horvátok alkotta Bosznia-hercegovinai Föderációból és Szerb Köztársaságból. A viszonyokat és az érzékeny államberendezést az 1995-ös daytoni békeszerződés fektette le.)

Potenciálisan tagjelölt ország még Koszovó, melynek kapcsán a boszniainál is összetettebb a helyzet. Koszovó 2008-ban kiáltotta ki egyoldalúan függetlenségét, Szerbia azonban továbbra is déli tartományaként tekint rá. Az Európai Unió 27 tagállamából 22 ismeri el a függetlenséget, vagyis még EU-n belül sem teljes az egyetértés. Pristina eddig csak a stabilizációs és társulási megállapodást írta alá Brüsszellel, a hivatalos csatlakozási kérelmet a tervek szerint az év végéig adnák be.

Európa a sorsunk, Európa a jövőnk

– fogalmazott nemrégiben Albin Kurti koszovói miniszterelnök.

A koszovói állampolgárok egyébként még mindig csak vízummal tudnak belépni az EU területére.

