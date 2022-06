Egész évben árambehozatalra szorul Szerbia

Még a tavalyi gondokat nyögi az ország

Szerbia a tél végéig folyamatosan áram- és szénbehozatalára szorul. Erről beszélt Tiranában a szerb energetikai miniszter. Zorana Mihajlovics szerint a szektor stabilizálására még legalább másfél évet várni kell. Ennyi szükséges ahhoz, hogy helyreálljon a széntermelés az országban.

Szerbia mindennap vásárol elektromos energiát külföldről. Az import a szükségletek 10-17 százalékát teszik ki. Erre kisebb részben azért van szükség, mert átépítéseket végzünk a Szerbiai Villanygazdaságban, nagyobb részben pedig a tavaly téli meghibásodások miatt. A gondok megoldásához idő kell

– mondta a tárcavezető a Tanjug hírügynökségnek, amelyet a Politika napilap szemléz. A miniszter becslése szerint a szektornak legkevesebb 150 millió eurós befektetést kellene végrehajtani ahhoz, hogy a felszíni aknák elegendő szenet adjanak.

„Jelenleg nem tudunk annyi szenet bányászni, amennyi elegendő lenne a saját szükségleteink kielégítésére. Kénytelenek vagyunk szenet és áramot vásárolni külföldről ahhoz, hogy a lakosság és a gazdaság igényeit fedezzük. Ez így lesz egész évben, sőt még januárban és februárban is. A felméréseink szerint amennyiben valóban megtörténne az összes beruházás, és erre lenne elég pénz, és minél gyorsabban elvégeznénk a szükséges munkát a Kolubara szénbányában, akkor mintegy másfél év múlva tudnánk azt mondani, hogy igenis elegendő villamos energiát tudunk termelni itthon, nincs szükség behozatalra”

– húzta alá Zorana Mihajlovics.

A tárcavezető megítélése szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy az elmúlt években nem fordítottak kellő figyelmet a bányákra. Mint fogalmazott: nem készítették fel a lelőhelyeket elegendő mértékben.

A pénz, amelyet most be kell fektetnünk, ahhoz szükséges, hogy a bányákat rendbe hozzuk. Ha ez megtörténik, akkor jó másfél év múlva annyi áramot tudunk majd termelni, amely szükséges. Jelenleg nagyjából félúton tartunk, de akárhogy is akarjuk, korábban nem tudjuk befejezni a fejlesztéseket

– mondta a tárcavezető.

Magyar–szerb együttműködés az áramellátásban

Új lehetőséget jelent Szerbiának az a széles körű energetikai szerződés, amelyet pénteken írt alá Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, Siniša Mali szerb pénzügyminiszter, valamint a Magyar Villamos Művek és a Szerbiai Gázművek képviselői. Mint arról a V4NA is beszámolt, ennek a megállapodásnak részeként összekapcsolják a két ország villamosenergia-piacait. Magyarország csatlakozik ahhoz a szerb–szlovén kezdeményezéshez, amelynek nyomán egy közös regionális energiatőzsde jön létre. Szijjártó Péter szerint ezzel nő a piac mérete, ami pedig általában árcsökkentést is jelent.

Forrás: Facebook

A két ország közötti villamosenergia-szállítás is gyorsabb és könnyebb lesz. A szerződés tartalmazza továbbá, hogy megnövelik a nemzeti rendszereket összekötő villamosáram-vezeték kapacitását – közölte a tárcavezető.

Magyarázata szerint jelenleg évi maximum ezer megawatt szállítási kapacitás volt a két ország között, ezt 500 megawattal megnövelik, az új vezeték pedig Sándorfalva és Szabadka között épül ki 2028 tavaszáig. – Ezáltal a megépülő paksi atomerőmű és a folyamatban lévő szerbiai beruházások nyomán megemelkedő villamosáram- kapacitásainkat is fel tudjuk használni egymás érdekében – húzta alá Szijjártó Péter.