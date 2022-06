„Emberszerű maradványok” az amazonasi őserdőben

„Emberszerű” maradványokat találtak a folyóban azon a környéken, ahol egy héttel ezelőtt Dom Phillips brit újságírónak és Bruno Pereira őslakosokért felelős brazil tisztségviselőnek nyoma veszett – jelentették hétvégén a brazil hatóságok. A páros a perui–kolumbiai határvidék őserdeiben, az egyik utolsó érintetlen, őslakos törzsek által lakott területen dolgozott, amikor hazaútjuk során eltűntek. Mivel alaposan felkészültek, a környéket jól ismerték, a csónakjuk új volt, és bőven el voltak látva üzemanyaggal, a rendőrség a kezdetektől nem zárta ki a gyilkosság lehetőségét.

Idegenkezűségre utal az is, hogy a távoli dzsungelben az illegális favágók, aranyásók, halászok, orvvadászok és drogcsempészek is aktívak, így nagyon magas a fegyveres támadás veszélye. Bruno Pereirát állítólag korábban többször megfenyegették, amiről a The Guardiannak, a The Washington Postnak és más lapoknak dolgozó szabadúszó újságíró meg is írt. Habár a rendőrség nem zárja ki, hogy a két eltűnt még életben lehet, ennek esélye napról napra csökken. A keresést nehezíti, hogy az őserdő csak kisrepülőgéppel, helikopterrel vagy hajóval elérhető.

A brazil szövetségi rendőrség által közreadott képen rendőrségi helyszínelő vizsgál egy csónakot a négy napja eltűnt Dom Phillips brit újságíró és brazil őslakos szakértő társa, Bruno Araujo Pereira keresése közben a Javari-völgyben 2022. június 9-én Fotó: MTI/EPA/Brazil szövetségi rendőrség

A rendőrség már őrizetbe vett egy Amarildo da Costa nevű halászt, akinél állítólag illegálisan tartott fegyvert, csónakjában pedig vérnyomokat találtak. A férfi tagadja, hogy bármi köze lenne a páros eltűnéséhez.

