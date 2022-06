Mindent Donald Trumpra kenne a demokrata bizottság

Donald Trump arra próbálta rávenni Mike Pence alelnököt, hogy hajtson végre egy törvénytelen tervet – állította több tanú annak a bizottságnak a meghallgatásán, amely az egykori elnök felelősségét vizsgálja a 2021. január 6-án Washingtonban lezajlott zavargások kapcsán. Elmondásuk szerint miután Donald Trump csalást kiáltott, de a vizsgálatok ezt egyetlen államban sem igazolták érdemben, az elektori szavazatszámlálás befolyásolása maradt az egyetlen lehetőség az eredmények megkérdőjelezésére. Ennek módszerét egy John Eastman konzervatív jogászprofesszor dolgozta ki, aki állítólag két nappal a zavargások előtt Donald Trump elnök, Mike Pence alelnök és néhány tanácsadó jelenlétében elmondta,

szerinte az elektori szavazatok hitelesítésének ülését elnöklő Pence bizonyos elektori szavazatokat érvényteleníthetne, így a képviselőház határozhatná meg szavazással az elnök személyét, aki az ottani republikánus többség miatt Trump lehetne.

– Vakmerő, hát persze – írta Eastman az ötletéről egy feljegyzésben.

– A terv ugyanakkor nemcsak vakmerő volt, de törvénytelen és alkotmányellenes is – vélekedtek a meghallgatáson felszólaló tanúk. Marc Short, Mike Pence kabinetfőnöke elmondta, az alelnök több alkalommal is figyelmeztette Donald Trumpot, hogy nincs felhatalmazása ilyen észrevételeket tenni. – Lélegzetelállító, hogy ezek az érvek egyszerűen elhangozhattak; az nem kevésbé, hogy az Amerikai Egyesült Államok [akkori] elnöke még fel is használta őket – mondta J. Michael Luttig, volt bíró, egyben Pence egyik volt tanácsadója. A meghallgatáson elmondottak szerint az elnök környezete a zavargások idején két részre szakadt: egy „normálisan gondolkodó csoportra”, és azokra, akik adták a lovat a volt elnök alá, hogy csalás történt.

Ugyanakkor a Demokrata Párt által létrehozott, hét demokrata és két – egyébként régóta vállaltan Trump-ellenes – politikusból álló panel megítélése továbbra is ellentmondásos.

Az egyesült államokbeli konzervatív médiában azonnal megjelentek olyan hangok, hogy ez valójában egy kirakatper. Alan Dershowitz alkotmányjogi szakértő például úgy vélte, nagyon veszélyes precedenst teremthet egy ilyen per, hiszen ha a republikánusok hatalomra jutásuk esetén is hasonlóan fognak eljárni, fennáll a veszélye a folyamatos részrehajlásnak. Claudia Tenney, New York állam republikánus képviselője pedig arról nyilatkozott, hogy egyoldalú, előre rögzített végkimenetelű, tisztességtelen kirakatper zajlik.

A híradások szerint egyébként a direkt televíziós főműsoridőre időzített tárgyalások iránti érdeklődés egyre csökken.

A csütörtöki alkalom kapcsán emblematikus pillanat volt a Fox News beszámolója szerint, amikor a meghallgatást az NBC csatorna egyszer csak lekeverte, Lester Holt műsorvezető pedig közölte a nézőkkel, hogy a meghallgatás az interneten követhető tovább. – Itt pedig az amerikai nyílt golfbajnokság közvetítése azonnal kezdődik – mondta a televíziónézőknek.

A meghallgatás hatása a novemberi félidős választásokra már teljesen elmúlhat, mivel jóval fontosabb és aktuálisabb problémák feszítik a társadalmat. Szakértők szerint a választók inkább a hatalmas inflációt és annak hatásait, mintsem a vizsgálat során történteket fogják számításba venni, így a republikánus győzelemre nem jelent érdemi veszélyt a mostani eljárás.

Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnököt ábrázoló videófelvétel a 2021. január 6-i Capitolium elleni lázadást vizsgáló bizottság második nyilvános tárgyalásán Washingtonban 2022. június 13-án. (Fotó: MTI/EPA/Pool/WASHINGTON POST/Jabin Botsford)