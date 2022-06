Szijjártó Péter: Görögországnak kulcsszerepe van a magyarországi földgázellátás diverzifikációjában

Kitért arra is, hogy mindkét ország jól érti a háború súlyosságát, már csak azért is, mert jelentős létszámú magyar és görög kisebbség is él Ukrajnában.

Abban vagyunk érdekeltek, hogy minél előbb béke legyen, ez a nemzeti érdekünk

– szögezte le.

A kétoldalú kapcsolatot kiválónak nevezte, amit jól mutat, hogy a kereskedelmi forgalom tavaly rekordot döntött. Továbbá bejelentette, hogy a kormány támogatja Görögország pályázatát az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagságára.

A bejegyzést ITT tekintheti meg:

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)