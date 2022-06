Több ország is árstopot vezetett be, de van, ahol még így is emelkednek az üzemanyagárak

Az északiak járnak élen az árakban

Elszabadultak az üzemanyagárak Európában – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. Ott, ahol a kormány nem avatkozik be, s csak a piac diktálja az árakat, már bőven 2 euró felett van a benzin literje. A nemzetközi összehasonlítást végző Cargopedia oldal szerint a legtöbbet Finnországban, Dániában, Norvégiában és Hollandiában kell fizetni az üzemanyagért, csaknem két és fél eurót. Hozzájuk csatlakoznak még a görögök. A népszerű tengerparti országban is ennyi a benzin literenkénti ára. Így aki személygépkocsival vagy busszal tervez odautazni a nyáron, a szokásosnál magasabb költségekkel számolhat. Az összehasonlítás szerint a legolcsóbban a beloruszok tankolhatnak. Nekik 68 centet kell fizetni egy liter benzinért, őket az oroszok követik 88 centes literenkénti árral. A megugró benzinárak ellen több ország is árstopot vezetett be.