Venezuela és Irán húsz évre szóló együttműködési tervet ír alá

Venezuela és Irán húsz évre szóló átfogó együttműködési tervet ír alá – jelentette be Nicolás Maduro venezuelai elnök pénteken, kétnapos teheráni látogatásának kezdetén. A HispanTv spanyol nyelvű iráni televíziónak nyilatkozva bejelentette azt is, hogy heti rendszerességgel közvetlen légi járatot indítanak Caracas és Teherán között. Hozzátette, hogy Venezuela ezenfelül kávét is elad Iránnak. A szombaton aláírandó együttműködési megállapodásról egyelőre nem szivárogtak ki további részletek. A HispanTv szerint Madurót szombaton fogadja Ebrahim Raíszi iráni elnök is. Teherán már májusban megállapodást kötött Caracassal Venezuela egyik kisebb olajfinomítójának javítására.

Az amerikai szankciós listára helyezett Maduro – aki ázsiai, arab és afrikai államokat is érintő, de részleteiben be nem jelentett körúton jár – csütörtökön Algírban tárgyalt Abdel-Madzsid Tebbún algériai államfővel, előtte pedig Törökországban tett látogatást.