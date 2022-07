Egy külföldi tánciskola kihagyja a meghallgatásokból a balettet, mert elitista és nem eléggé befogadó

McCarthy arra is panaszkodott, hogy a balettnek erősen nemi gyökerei vannak a mozgásszókincsben, utalva arra, hogy a balett-tanárok többségét azokban az időkben képezték még ki, amikor a balettoktatásban még egyértelmű volt az a felosztás, hogy a férfiak emelik fel a nőket. Azt ugyan elismerte, hogy az utóbbi időben ebben történt egy kis elmozdulás, de még mindig akadnak gondok a nem bináris és a transztáncosok befogadása körül.

A The Telegraph aggodalmakat fogalmazott meg azzal kapcsolatban is, hogy a balettben szavak szintjén is elkülönítik a női balerinákat és a férfitáncosokat.

A balettben tehát az NSCD számára a nemi szerepek és a nemek szerinti nyelvezet is nagy problémát jelent. McCarthy szerint a nemileg semleges kifejezések használatát kezdték el ösztönözni, erőfeszítéseket tesznek arra, hogy a mindennapok használatának része legyen a „they” (ők) szó használata a megszólításkor, hogy ezzel is elkerüljék a táncosok identitásának feltételezését.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.