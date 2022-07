Könnyen lehet, hogy terroristák jutottak Amerikába

Egyre nagyobb méreteket ölt a Mexikóból az Egyesült Államokba irányuló illegális bevándorlás – olvasható a Fox News beszámolójában. Az amerikai határvédelmi hivatal legfrissebb jelentése szerint a határőrök júniusban több mint 207 ezer embert tartóztattak fel, s bár ez a szám alacsonyabb a rekordot döntő májusi 239 ezernél,

ez már a negyedik egymást követő hónap, hogy 200 ezer feletti az illegális határátlépők száma.

A hatóság azt is megállapította: az érkezők 26 százaléka legalább egyszer már megpróbált bejutni az Egyesült Államokba az elmúlt egy évben.

A júniusi adatokkal együtt az idei pénzügyi évben – vagyis tavaly szeptember óta – már összesen több mint 1,746 millió embert tartóztattak fel a határon, ez a szám már most magasabb, mint a 2021-es pénzügyi év egészére vonatkozó 1,734 millió.

Mindemellett jelentősen megnőtt azoknak a feltartóztatott illegális migránsoknak a száma is, akik szerepelnek a terrorizmussal összefüggésbe hozható személyeket listázó FBI-adatbázisban.

A mostani pénzügyi évben már 56-ra nőtt ezeknek a személyeknek a száma, míg az elmúlt négy pénzügyi évben összesen harminc ilyen bevándorlót fogtak el.

A délnyugati határainkon uralkodó káosz közepette nem lehetünk biztosak abban, hogy hány terrorgyanús személy került az Egyesült Államokba

– kongatta meg a vészharangot John Katko republikánus párti kongresszusi képviselő. Mark Morgan, a határőrizeti ügynökség korábbi vezetője szerint idén minden bizonnyal legalább egymillió ember kelt át észrevétlenül a határon.

Egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy aggodalomra igenis van ok, a következő terrortámadást az Egyesült Államok területén hajthatják végre

– idézte Morgant az NBC. – Korábban átlagosan egy vagy két potenciális terroristát fogtak el néhány hónap eltéréssel. A mostani számadat nagyon rosszat sejtet – nyilatkozta a The Washington Timesnak Todd Bensman, az amerikai bevándorlási rendszer hiányosságairól írt könyv, az America’s Covert Border War szerzője. Mint mondta,

a jelenlegi állapotok között könnyen lehet, hogy a terroristák közül sokan bejutottak Amerikába.

Nemrég egy iraki bevándorló tervezett merényletet George W. Bush egykori amerikai elnök ellen, de a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) időben meghiúsította a kísérletet – számolt be róla az amerikai sajtó májusban. Az 52 éves férfi 2020 szeptemberében érkezett az Egyesült Államokba látogatói vízummal, majd idén márciusban menekültkérelmet nyújtott be. A gyanúsított azt tervezte, hogy más irakiakat csempész be az országba a mexikói határon keresztül, akik segítettek volna a gyilkosság végrehajtásában. Már járt is George W. Bush dallasi rezidenciájának környékén, illetve egyik irodájánál, de az FBI végig szemmel tartotta. Az egykori amerikai elnök élete egy pillanatig sem forgott veszélyben.