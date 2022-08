A belgrádi EuroPride-on robbanhat be a majomhimlőjárvány

A szeptember 12. és 18. között esedékes összeurópai LMBTQ-parádé potenciális járványügyi bomba

– hívta fel a figyelmet Zoran Radovanovics szerb epidemiológus.

Úgy véli, az egészségügyi miniszternek sürgősen át kellene gondolni a helyzetet, és felismerni, hogy mekkora veszéllyel jár a rendezvény megtartása.

Mint fogalmazott, sokan érkeznek majd Belgrádba Európa minden tájáról, nemcsak azért, hogy felvonuljanak, hanem hogy új ismeretségeket, kapcsolatokat alakítsanak ki. A parádé jelentette veszélyt az érintettek előzőleges beoltásával lehetne csökkenteni – tette hozzá a szakember. A „melegeknek is nagyobb felelősséget kellene vállalniuk a járvány terjedésének megfékezésében” – magyarázta.

Zoran Radovanovics a szerb sajtónak nyilatkozva arról is beszélt, hogy jelenleg a homoszexuális férfiak tekinthetők a leginkább veszélyeztetettnek, ezért arra kellene törekedniük, hogy elkerüljenek minden intim kapcsolatot az idegen férfiakkal, és le kellene mondaniuk az egyéjszakás örömökről. A járványügyi szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a majomhimlő a biszexuálisok között is jelen van, az pedig csak idő kérdése, mikor támadja meg a nőket.

Aggodalmának adott hangot a virológus Milanko Szekler is, aki szerint a WHO szerbiai képviseletének kellene megfogalmaznia, milyen kockázatokkal jár egy nagyszabású LMBTQ-rendezvény megtartása a szerb fővárosban. Emlékeztetett, a vírus terjedhet akár a szállodai törölközők vagy ágyneműk közös használatával is. Szekler szerint így a hotelek dolgozói is veszélynek vannak kitéve, hiszen ezeket a szennyeseket nekik kell begyűjteniük és kimosniuk. A szállodai mosodák veszélyforrássá válnak – tette hozzá a szakember. Szekler hangsúlyozta:

nem szeretné, ha Belgrád úgy maradna meg az emberek emlékezetében, mint a város, ahol kirobbant a majomhimlőjárvány.

A leszbikus és homoszexuális szolidáris hálózat néhány napja közleményt adott ki, amelyben az állam sürgős beavatkozását kérik a majomhimlő terjedésének megakadályozása érdekében. A hálózat információi szerint Szerbiában jelenleg több mint húsz meleg férfi küzd a betegséggel, ami megfogalmazásuk szerint „sürgető adat, és komoly járványügyi helyzet képét festi”. Hozzáteszik: úgy látják, az állam jelenleg semmit nem tesz a majomhimlő ellen, és nem biztosít vakcinát azoknak, akik megvédenék magukat a kórral szemben.

Az EuroPride egy páneurópai, az LMBTQ büszkeség eseménye, amelynek minden évben más európai város ad otthont. Az idei szervező, Belgrád olyan nagy nyugat-európai városokat utasított maga mögé, mint Barcelona, Lisszabon vagy Dublin. Több mint 20 ezer külföldi látogatót várnak, köztük az Európai Unió 150 magas rangú tisztségviselőjét. A szerb államfő, Alekszandar Vucsics vezette Szerb Haladó Párt elnökségi tagja ugyanakkor arra szólította fel a szervezőket, hogy mondják le a rendezvényt, vagy az állam tiltsa be azt. Vladimir Dukanovics úgy fogalmazott az EuroPride egy periférikus esemény, különösen akkor, ha azt látjuk, hogy milyen problémákkal kell szembenéznie Szerbiának Koszovóban.

Borítókép: illusztráció. Majomhimlő elleni védőoltást készít elő egy egészségügyi dolgozó Barcelonában (Fotó: MTI/AP/Francisco Seco)